Ідеальній гарнір: рецепт плову із булгуру з томатами

Такий плов у Туреччині називають Meyhane Pilaf і найчастіше подають із куркою.

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Ця страва, як вважається, виникла у регіоні Газіантеп, готується шляхом додавання нарізаного кубиками м’яса або фаршу до плову з булгуром. Також його готують із нутом або баклажанами. Рецептом поділились на сайті Nefis Yemek Tarifleri.

Плов з булгуру з помідорами

Інгредієнти:

2 склянки булгуру;

олія — 4 ст. л.;

3 склянки гарячої води;

1 цибулина середнього розміру;

2 зелених перця;

1 червоний перець;

1 помідор середнього розміру або 8 помідорів черрі;

1 столова ложка томатної пасти;

Сіль, чорний перець, пластівці червоного перцю, кумин.

Обсмажуємо на олії нарізану цибулю. Потім додаємо нарізані кільцями зелений і червоний перець і обсмажуємо їх. Потім додаємо томатну пасту, сіль, чорний перець, перець чилі і кумин і обсмажуємо кілька хвилин. Додаємо нарізані нами помідори і перемішуємо, не подрібнюючи.

Потім додайте промитий булгур і знову перемішайте. Додаємо 3 склянки гарячої води, перемішуємо, закриваємо каструлю і варимо спочатку на сильному, а потім на середньому вогні, поки булгур не стане м’яким. Вимкніть плиту, накрийте паперовим рушником і дайте відпочити приблизно 10 хвилин. Перемішайте плов після того, як він постоїть та відпочине і подавайте.

Можна подати м'ясні фрикадельки, смажену курку, або овочеве рагу.

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