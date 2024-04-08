Что сделать с остатками каши: рецепты вкусных блюд

Если у вас осталась каша после ужина и вам уже не хочется использовать ее в качестве гарнира. То из нее можно приготовить совершенно новые блюда.

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Каша — популярный гарнир, который славится своей питательностью и полезностью. Но если у вас осталось немного каши и вы уже не хотите использовать ее в качестве гарнира. То есть несколько способов, как приготовить из нее вкусные блюда. Какие именно, расскажет Фокус.

Гречневая каша

Из этой рассыпчатой крупы можно приготовить отличные вторые блюда на обед или ужин. Однако гречку, вопреки традиции, не рекомендуется есть с сахаром, потому что это делает ее менее полезной и существенно поднимает уровень глюкозы в крови. Поэтому гречка дожна быть или самостоятельным блюдом, или гарниром. Она хорошо сочетается с овощами и грибами. Также ею можно нафаршировать утку. А из остатков гречневой каши можно сделать тефтельки.

Тефтели из гречки

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт;

одна луковица;

чеснок;

остатки гречневой каши;

остатки мясного фарша.

Смешайте остатки гречи с фаршем, измельченным луком и чесноком, добавьте яйцо, соль, перец и приправы по вкусу.

Скатайте из полученной массы шарики и уложите их на противень или на сковороду. Немного обжарьте с двух сторон, затем залейте сметаной, разбавленной водой, и тушите до готовности.

Овсяная каша

Эта вязкая каша может стать отличной основой для десертов и выпечки, или для оладий.

Оладьи из овсянки

Ингредиенты:

один кабачок;

одна небольшая морковь;

одна небольшая луковица;

остатки овсянки;

мука – 1 ст. л.;

одно яйцо;

растительное масло для жарки, соль.

Кабачок вымойте и натрите на крупной терке в миску, посолите и оставьте на 10 минут. Затем переложите в дуршлаг и отожмите.

Морковь очистите, вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и разрежьте на четвертинки. Морковь и лук измельчите в блендере и добавьте к тертому кабачку. Вбейте яйцо, добавьте остатки овсяной каши и немного муки. Посолите и перемешайте.

Жарьте оладьи на сковороде с растительным маслом с обеих сторон до румяной корочки. На стол оладьи можно подать со сметаной, или несладким йогуртом.

Рис

Из остатков готового риса можно сделать тефтели, или голубцы. А можно сделать итальянский десерт ризогало.

Ризогало из риса

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

сахар – 200 г;

рис – 150 г;

щепотка соли;

вода – 250 г;

кукурузный крахмал – 60 г;

корица – 50 г.

В молоко добавьте сахар и дайте закипеть. Положите вареный рис и кукурузный крахмал. Когда консистенция станет густой, снимите с огня, остудите и поставьте в холодильник. Перед подачей посыпьте корицей.

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