Що зробити із залишками каші: рецепти смачних страв

Якщо у вас залишилася каша після вечері і вам уже не хочеться використовувати її як гарнір. То з неї можна приготувати абсолютно нові страви.

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Каша — популярний гарнір, який славиться своєю поживністю та корисністю. Але якщо у вас залишилося трохи каші та ви вже не хочете використовувати її як гарнір. То є кілька способів, як приготувати з неї смачні страви. Які саме, розповість Фокус.

Гречана каша

З цієї розсипчастої крупи можна приготувати чудові другі страви на обід або вечерю. Однак гречку, всупереч традиції, не рекомендується їсти з цукром, бо це робить її менш корисною та суттєво підіймає рівень глюкози в крові. Тому гречка має бути або самостійною стравою, або гарніром. Вона добре поєднується з овочами та грибами. Також нею можна нафарширувати качку. А із залишків гречаної каші можна зробити тюфтельки.

Тюфтельки з гречки

Інгредієнти:

яйце — 1 шт;

одна цибулина;

часник;

залишки гречаної каші;

залишки м'ясного фаршу.

Змішайте залишки гречки з фаршем, подрібненою цибулею і часником, додайте яйце, сіль, перець і приправи до свого смаку.

Скачайте з отриманої маси кульки і покладіть їх на деко або на сковороду. Трохи обсмажте з двох боків, потім залийте сметаною, розведеною водою, і тушкуйте до готовності.

Вівсяна каша

Ця в'язка каша може стати чудовою основою для десертів і випічки, або для оладок.

Оладки з вівсянки

Інгредієнти:

один кабачок;

одна невелика морква;

одна невелика цибулина;

залишки вівсянки;

борошно — 1 ст. л.;

одне яйце;

рослинна олія для смаження, сіль.

Кабачок вимийте і натріть на крупній тертці в миску, посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім перекладіть у друшляк і відіжміть.

Моркву очистіть, вимийте та наріжте невеликими кубиками. Цибулю очистіть і розріжте на четвертинки. Моркву та цибулю подрібніть у блендері та додайте до тертого кабачка. Вбийте яйце, додайте залишки вівсяної каші та трохи борошна. Посоліть і перемішайте.

Смажте оладки на пательні з рослинною олією з обох боків до рум'яної скоринки. На стіл оладки можна подати зі сметаною, або несолодким йогуртом.

Рис

Із залишків готового рису можна зробити тюфтельки, або голубці. А можна зробити італійський десерт різогало.

Ризогало з рису

Інгредієнти:

молоко — 1 л;

цукор — 200 г;

рис — 150 г;

дрібка солі;

вода — 250 г;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

кориця — 50 г.

У молоко додайте цукор і дайте закипіти. Покладіть варений рис і кукурудзяний крохмаль. Коли консистенція стане густою, зніміть з вогню, остудіть і поставте в холодильник. Перед подачею посипте корицею.

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