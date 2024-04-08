Що зробити із залишками каші: рецепти смачних страв
Якщо у вас залишилася каша після вечері і вам уже не хочеться використовувати її як гарнір. То з неї можна приготувати абсолютно нові страви.
Каша — популярний гарнір, який славиться своєю поживністю та корисністю. Але якщо у вас залишилося трохи каші та ви вже не хочете використовувати її як гарнір. То є кілька способів, як приготувати з неї смачні страви. Які саме, розповість Фокус.
Гречана каша
З цієї розсипчастої крупи можна приготувати чудові другі страви на обід або вечерю. Однак гречку, всупереч традиції, не рекомендується їсти з цукром, бо це робить її менш корисною та суттєво підіймає рівень глюкози в крові. Тому гречка має бути або самостійною стравою, або гарніром. Вона добре поєднується з овочами та грибами. Також нею можна нафарширувати качку. А із залишків гречаної каші можна зробити тюфтельки.
Тюфтельки з гречки
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт;
- одна цибулина;
- часник;
- залишки гречаної каші;
- залишки м'ясного фаршу.
Змішайте залишки гречки з фаршем, подрібненою цибулею і часником, додайте яйце, сіль, перець і приправи до свого смаку.
Скачайте з отриманої маси кульки і покладіть їх на деко або на сковороду. Трохи обсмажте з двох боків, потім залийте сметаною, розведеною водою, і тушкуйте до готовності.
Вівсяна каша
Ця в'язка каша може стати чудовою основою для десертів і випічки, або для оладок.
Оладки з вівсянки
Інгредієнти:
- один кабачок;
- одна невелика морква;
- одна невелика цибулина;
- залишки вівсянки;
- борошно — 1 ст. л.;
- одне яйце;
- рослинна олія для смаження, сіль.
Кабачок вимийте і натріть на крупній тертці в миску, посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім перекладіть у друшляк і відіжміть.
Моркву очистіть, вимийте та наріжте невеликими кубиками. Цибулю очистіть і розріжте на четвертинки. Моркву та цибулю подрібніть у блендері та додайте до тертого кабачка. Вбийте яйце, додайте залишки вівсяної каші та трохи борошна. Посоліть і перемішайте.
Смажте оладки на пательні з рослинною олією з обох боків до рум'яної скоринки. На стіл оладки можна подати зі сметаною, або несолодким йогуртом.
Рис
Із залишків готового рису можна зробити тюфтельки, або голубці. А можна зробити італійський десерт різогало.
Ризогало з рису
Інгредієнти:
- молоко — 1 л;
- цукор — 200 г;
- рис — 150 г;
- дрібка солі;
- вода — 250 г;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- кориця — 50 г.
У молоко додайте цукор і дайте закипіти. Покладіть варений рис і кукурудзяний крохмаль. Коли консистенція стане густою, зніміть з вогню, остудіть і поставте в холодильник. Перед подачею посипте корицею.
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