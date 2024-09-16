Идеальный гарнир: рецепт плова из булгура с томатами: рецепт плова из булгура с томатами

Такой плов в Турции называют Meyhane Pilaf, и чаще всего подают с курицей.

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Это блюдо, как считается, возникло в регионе Газиантеп, готовится путем добавления нарезанного кубиками мяса или фарша к плову с булгуром. Также видно, что его готовят с нутом или баклажанами, а также с мясом. Рецептом поделились на сайте Nefis Yemek Tarifleri.

Плов из булгуру с помидорами

Ингредиенты:

2 стакана булгура;

масло — 4 ст. л;

3 стакана горячей воды;

1 луковица среднего размера;

2 зеленых перца;

1 красный перец;

1 помидор среднего размера или 8 помидоров черри;

1 столовая ложка томатной пасты;

Соль, черный перец, хлопья красного перца, кумин.

Обжариваем на растительном масле нарезанный лук. Затем добавляем нарезанные кольцами зеленый и красный перец и обжариваем их. Затем добавляем томатную пасту, соль, черный перец, перец чили и кумин и обжариваем несколько минут. Добавляем нарезанные нами помидоры и перемешиваем, не измельчая.

Затем добавьте промытый булгур и снова перемешайте. Добавляем 3 стакана горячей воды, перемешиваем, закрываем кастрюлю и варим сначала на сильном, а затем на среднем огне, пока булгур не станет мягким. Выключите плиту, накройте бумажным полотенцем и дайте отдохнуть примерно 10 минут. Перемешайте плов после того, как он постоит и отдохнет и подавайте.

Можно подать мясные фрикадельки, жареную курицу, или овощное рагу.

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