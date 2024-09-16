Швидкі пиріжки з куркою: покроковий рецепт
На приготування таких пиріжків знадобиться зовсім небагато часу.
Пиріжки з куркою — ідеальний перекус протягом усього дня. Щоб їх приготувати, не обов'язково витрачати кілька годин. Автори блогу "Консервація і кулінарія" поділилися швидким рецептом цієї страви, яка припаде до смаку всім.
Швидкі пиріжки з куркою
Інгредієнти (на 15-17 штук):
- тісто філо — 1 пачка;
- куряче філе — 3 середніх;
- цибуля — 2 шт;
- спеції до курки, сушений часник, сіль, лавровий лист, духмяний перець;
- яйце — 1 шт;
- кунжут;
- гриби, сир, зелень;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
Для начинки відварити куряче філе з лавровим листом і перцем. Готове м'ясо можна перебити блендером або пропустити через м'ясорубку. Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії до золотистого кольору, потім так само подрібнити блендером або пропустити через м'ясорубку.
Додати спеції, сіль і сушений часник.
Кожен лист тіста філо розрізати на дві частини. На першу половину викласти начинку і згорнути рулетиком, другою половиною листа накрити рулетик і загорнути його.
Сформовані пиріжки викласти на деко, застелене пергаментом. Змастити яйцем і посипати кунжутом.
Випікати приблизно 20 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.
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