Швидкі пиріжки з куркою: покроковий рецепт

На приготування таких пиріжків знадобиться зовсім небагато часу.

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Пиріжки з куркою — ідеальний перекус протягом усього дня. Щоб їх приготувати, не обов'язково витрачати кілька годин. Автори блогу "Консервація і кулінарія" поділилися швидким рецептом цієї страви, яка припаде до смаку всім.

Швидкі пиріжки з куркою

Інгредієнти (на 15-17 штук):

тісто філо — 1 пачка;

куряче філе — 3 середніх;

цибуля — 2 шт;

спеції до курки, сушений часник, сіль, лавровий лист, духмяний перець;

яйце — 1 шт;

кунжут;

гриби, сир, зелень;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Для начинки відварити куряче філе з лавровим листом і перцем. Готове м'ясо можна перебити блендером або пропустити через м'ясорубку. Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії до золотистого кольору, потім так само подрібнити блендером або пропустити через м'ясорубку.

Додати спеції, сіль і сушений часник.

Кожен лист тіста філо розрізати на дві частини. На першу половину викласти начинку і згорнути рулетиком, другою половиною листа накрити рулетик і загорнути його.

Сформовані пиріжки викласти на деко, застелене пергаментом. Змастити яйцем і посипати кунжутом.

Випікати приблизно 20 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.

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