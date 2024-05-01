Рецепт пісних пиріжків із картоплею та грибами: як приготувати смачну випічку

Такі пиріжки можна приготувати і поки триває Великий піст, і після нього. Таке тісто стане приємною альтернативою здобному.

Related video

Тісто для цих пиріжків готується дуже просто. Тож пекти такі пиріжки і з іншими начинками можна і потрібно навіть після того, як Великий піст закінчиться. Картопляно-грибна начинка готується неймовірно просто, а виходить дуже смачною.

Такі пиріжки можна взяти із собою на роботу, або на пікнік, дати дітям до школи і подавати до смачного супу, або бульйону замість хліба.

Пісні пиріжки з грибами та картоплею

Інгредієнти:

Для тіста:

три склянки борошна;

1 склянка води;

2 ст. л. цукру;

3/4 склянки оливкової олії;

1 ч. л. сухих активних дріжджів;

1/2 ч. л. солі.

Для начинки:

4 середні картоплини;

300 г грибів;

2 середні цибулини;

2 зубчики часнику;

оливкова олія;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Спочатку приготуйте тісто. Змішайте дріжджі з 2–3 ст. л. теплої води та 1 ст. л. борошна і залиште хвилин на десять. Просійте в миску борошно та додайте цукор і сіль. Влийте теплу воду, що залишилася, і дріжджі. Додайте оливкову олію (можна взяти й соняшникову), перемішайте і вимісіть тісто.

Скачайте тісто в кулю, покладіть у миску, злегка присипте борошном і накрийте серветкою. Залиште його на годину, щоб воно піднялося. Обімніть тісто, що підійшло, трохи помісіть і поверніть у миску — нехай підійде ще раз.

І поки тісто "відпочиває", приготуйте начинку. Відваріть до готовності картоплю в мундирі, остудіть, очистіть і наріжте маленькими кубиками.

Гриби наріжте тонкими скибочками. Цибулю та часник дрібно наріжте. Розігрійте глибоку пательню з олією та обсмажте цибулю з часником. Додайте гриби та смажте разом 15 хвилин. Перемішайте гриби з картоплею, посоліть і поперчіть. Зніміть з вогню і дайте охолонути.

Тісто розділіть на маленькі кульки. Кожну розтягніть у пласт, викладіть у центр начинку, сформуйте пиріжок. Покладіть на деко, застелене пергаментом, і прикрийте рушником. Залиште пиріжки ще на 20 хвилин.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть поверхню пиріжків оливковою олією або міцним чаєм для гарного кольору і випікайте приблизно 20 хвилин.

Можна в начинку також додати зелень, наприклад, кріп або петрушку.

Читайте також:

Як бабуся готувала: рецепт смачної сирної паски за сімейним рецептом

Що приготувати на Вербну неділю: рецепт пісних голубців із грибами

М'якше пуху: рецепт найніжніших великодніх пасок від Валерія Пономаря