Що приготувати на Вербну неділю: рецепт пісних голубців із грибами
Свято припадає на Великий піст. Але є деякі послаблення.
У Вербну неділю віряни радіють відродженню й торжеству життя. Свято припадає на Великий піст, адже Великдень у 2024 році святкують тільки 5 травня. Але є деякі послаблення в меню. Можна їсти рибу, ікру, пісну випічку, овочі та фрукти. Але м'ясо, птиця, яйця й інші продукти тваринного походження, як і раніше, під забороною.
Проте на Вербну неділю можна приготувати безліч смачних пісних страв.
Що таке Вербна неділя
Згідно з Євангелієм, у Вербну неділю Ісус увійшов до Єрусалима. Днем раніше він воскресив Лазаря, тож субота носить назву Лазарева субота. Цього дня прийнято їсти ікру, яка символізує відродження життя. А у Вербну неділю дозволено навіть сухе вино. Вербною вона стала, бо Ісуса вітали, кидаючи під ноги його осла пальмові гілки. Але в Україні пальми не ростуть, тож символом свята стала верба. Їх несуть до церкви, а потім зберігають до наступного року. У свято Вербної неділі не можна працювати, лаятися та сваритися. Проводити свято найкраще за святковим столом із сім'єю. Приготувати можна дуже смачні пісні голубці з грибами та перловкою. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.
Пісні голубці з грибами та перловкою
Інгредієнти:
Для голубців:
- білокачанна капуста — 1 качан (700-800 г);
- білі гриби — 400 г;
- перлова крупа — 200 г;
- одна морквина;
- печериці — 150 г;
- одна цибулина;
- корінь селери — 100 г;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль, мелений чорний перець.
Для соусу:
- білі гриби — 150 г;
- печериці — 100 г;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- борошно — 1 ч. л.;
- зелена цибуля, чебрець, сіль, чорний перець.
Перловку насипте в сито й промивайте гарячою проточною водою, поки вода не стане прозорою.
Промиту перловку перекладіть у сотейник і залийте водою. Поставте на вогонь і швидко доведіть до кипіння. Варіть на слабкому вогні до готовності, але стежте, щоб крупа не розварилася.
У капустяного качана акуратно виріжте качан, розпарте листя будь-яким зручним способом: у кип'ятку, пароварці, або мікрохвильовці. Відокремте листя.
Цибулю дрібно наріжте, моркву, корінь селери, білі гриби та печериці наріжте маленькими кубиками.
Овочі та гриби обсмажте на рослинній олії. Змішайте з вареною перловкою, приправте сіллю та перцем.
Згорніть голубці, обсмажте на сковороді, складіть у каструлю, залийте соусом і тушкуйте близько години.
Гриби для соусу наріжте маленькими кубиками та злегка підрум'яньте на рослинній олії. Всипте борошно та перемішайте. Влийте воду й доведіть до кипіння. Посоліть, поперчіть і, помішуючи, варіть 10 хвилин.
Зелену цибулю наріжте тонкими кільцями. Із гілочки чебрецю обірвіть листочки, потім разом із зеленою цибулею додайте в соус. Замість перловки можна використовувати й інші крупи: рис, булгур тощо.
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