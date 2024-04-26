Cалат з ікрою: готуємо яскраву та смачну страву на святковий стіл
Ікра в цьому рецепті йде не тільки як прикраса, а й як інгредієнт, що додає смаку.
Напередодні Великодня продовжуємо ділитися з вами рецептами цікавих, смачних і красивих страв. Салат, який пропонує відома кулінарна блогерка Юлія Симончук, — одна з таких страв. Він стане окрасою столу. Бонусом іде неймовірний смак.
Салат святковий
Інгредієнти:
- лосось слабосолений — 150 г;
- ікра зі смаком лосося — 100 г;
- картопля варена — 2-3 шт;
- яйця варені — 3 шт;
- сир твердий — 120-150 г;
- цибуля зелена — пучок;
- майонез — кілька столових ложок.
Спосіб приготування:
На дно салатника або креманок викласти порізаний лосось, злегка посипати порізаною цибулею, трохи змастити майонезом.
Наступним шаром викласти варену картоплю, натерту на тертку, і знову покрити сіточкою з майонезу.
Далі викласти ікру, терте на тертці яйце і посипати тертим сиром. Далі знову змастити все майонезом і прикрасити ікрою. За бажання можна додати як декор і зелень.
Варто пам'ятати, що ікра в цьому рецепті йде не тільки як прикраса, а й як інгредієнт, що додає смаку.
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