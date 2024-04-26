Салат с икрой: готовим яркое и вкусное блюдо на праздничный стол

Икра в этом рецепте идет не только как украшение, но и как придающий вкус ингредиент.

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В преддверии Пасхи продолжаем делиться с вами рецептами интересных, вкусных и красивых блюд. Салат, который предлагает известный кулинарный блогер Юлия Симончук, – одно из таких. Оно станет украшением стола. Бонусом идет невероятный вкус.

Салат праздничный

Ингредиенты:

лосось слабосоленый – 150 гр;

икра со вкусом лосося – 100 гр;

картофель вареный – 2-3 шт;

яйца вареные – 3 шт;

сыр твердый – 120-150 гр;

лук зеленый – пучок;

майонез – несколько столовых ложек.

Способ приготовления:

На дно салатника или креманок выложить порезанный лосось, слегка посыпать порезанным луком, немного смазать майонезом.

Следующим слоем выложить вареный картофель, натертый на терку, и опять покрыть сеточкой из майонеза.

Далее выложить икру, тертое на терке яйцо и посыпать тертым сыром. Далее снова смазать все майонезом и украсить икрой. При желании можно добавить в качестве декора и зелень.

Стоит помнить, что икра в этом рецепте идет не только как украшение, но и как придающий вкус ингредиент.

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