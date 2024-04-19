Картофельный салат с красным луком и петрушкой: рецепт постного блюда
Поскольку количество ингредиентов предусмотрено на большую порцию салата, то можно уменьшить их количество, исходя из необходимого количества.
Салаты, как правило, являются очень вкусным и уместным дополнением к любой трапезе, делая меню разнообразнее. Сегодня мы хотим поделиться рецептом картофельного салата с красным луком и петрушкой. Как его приготовить, рассказали в блоге "Консервация и кулинария".
Картофельный салат с красным луком и петрушкой
Ингредиенты:
- картофель очищенный — 1,8 кг;
- яйца — 7 шт;
- красный лук — 150 гр;
- петрушка — 20 гр;
- сметaна — 225 гр;
- майонез — 1 стакан;
- соль со специями — 4 ч. л;.
- молотый перец с лимонной цедрой — 2 ч. л.
Способ приготовления:
Картошку сварить, остудить, очистить и мелко порезать. Яйца отварить вкрутую, остудить и тоже нарезать.
Красный лук порезать полукольцами, зелень порубить.
Все ингредиенты смешать в салатнике, добавить майонез, смешанный со сметаной, добавить специи и перемешать, после чего отправить в холодильник.
Поскольку количество ингредиентов предназначено для большого количества салата, можно пропорционально уменьшить их.
Блюдо получается очень вкусным и ароматным.
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