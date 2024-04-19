Картопляний салат із червоною цибулею та петрушкою: рецепт пісної страви
Оскільки кількість інгредієнтів передбачена на велику порцію салату, то можна зменшити їхню кількість, виходячи з необхідної кількості.
Салати, як правило, є дуже смачним і доречним доповненням до будь-якої трапези, роблячи меню різноманітнішим. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом картопляного салату із червоною цибулею та петрушкою. Як його приготувати, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія".
Картопляний салат із червоною цибулею та петрушкою
Інгредієнти:
- картопля очищена — 1,8 кг;
- яйця — 7 шт;
- червона цибуля — 150 г;
- петрушка — 20 г;
- сметана — 225 г;
- майонез — 1 склянка;
- сіль зі спеціями — 4 ч. л;.
- мелений перець із лимонною цедрою — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
Картоплю зварити, остудити, очистити і дрібно порізати. Яйця відварити круто, остудити і теж нарізати.
Червону цибулю порізати півкільцями, зелень порубати.
Усі інгредієнти змішати в салатнику, додати майонез, змішаний зі сметаною, додати спеції і перемішати, після чого відправити в холодильник.
Оскільки кількість інгредієнтів призначена для великої кількості салату, можна пропорційно зменшити їх.
Страва виходить дуже смачною та ароматною.
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