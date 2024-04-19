Картопляний салат із червоною цибулею та петрушкою: рецепт пісної страви

Оскільки кількість інгредієнтів передбачена на велику порцію салату, то можна зменшити їхню кількість, виходячи з необхідної кількості.

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Салати, як правило, є дуже смачним і доречним доповненням до будь-якої трапези, роблячи меню різноманітнішим. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом картопляного салату із червоною цибулею та петрушкою. Як його приготувати, розповіли в блозі "Консервація і кулінарія".

Картопляний салат із червоною цибулею та петрушкою

Інгредієнти:

картопля очищена — 1,8 кг;

яйця — 7 шт;

червона цибуля — 150 г;

петрушка — 20 г;

сметана — 225 г;

майонез — 1 склянка;

сіль зі спеціями — 4 ч. л;.

мелений перець із лимонною цедрою — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Картоплю зварити, остудити, очистити і дрібно порізати. Яйця відварити круто, остудити і теж нарізати.

Червону цибулю порізати півкільцями, зелень порубати.

Усі інгредієнти змішати в салатнику, додати майонез, змішаний зі сметаною, додати спеції і перемішати, після чого відправити в холодильник.

Оскільки кількість інгредієнтів призначена для великої кількості салату, можна пропорційно зменшити їх.

Страва виходить дуже смачною та ароматною.

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