Салат с жареным редисом: рецепт необычного весеннего блюда

При подаче салат можно украсить порезанными огрурцами и посыпать орехами.

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Редис – овощ, который сигнализирует, что весна уже вступила в свои права. И хотя в супермаркетах он продается большую часть года, все же именно весенний урожай самый вкусный. Этот овощ активно добавляют во всевозможные салаты, поскольку он богат витаминами и микроэлементами. Сегодня мы хотим предложить попробовать салат с жареным редисом, рецептом которого поделились в блоге "Салаты и закуски".

Салат с жареным редисом

Ингредиенты

редис – 400 гр;

перец чили – 10 гр;

сок лимона – 1 ст. л;

сливочное масло (82,5%) – 20 гр;

французская горчица – 1 ст. л;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Редис хорошо помыть, обсушить бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Срезать с него хвостики и верхнюю часть.

Каждую редиску разрезать на четыре части.

Перец чили мелко порезать. По желанию можно взять больше или меньше перца. Как вариант можно использовать хлопья перца чили, если не найдется свежий.

На сковороде растопить сливочное масло, выложить порезанные редис, добавить измельченный перец чили и соль по вкусу. Желательно использовать соль мелкого помола, потому что она быстрее тает.

Обжаривать 2-3 минуты, помешивая. В конце приготовления добавить лимонный сок и горчицу, перемежать. Можно также украсить его порезанными огурцами и посыпать грецкими орехами.

Готовое блюдо сразу подавать к столу.

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