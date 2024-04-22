Теплый салат с говядиной и вишнями: рецепт блюда с необычным вкусом

Такой салат станет настоящей изюминкой праздничного стола, благодаря своему вкусу и оформлению.

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Теплые салаты – блюда, которые не менее популярны, чем классические слоеных салаты. Если вы еще не определились с идеальным рецептом, попробуйте приготовить теплый салат с говядиной и вишней. Сочетание этих ингредиентов дает невероятный вкус. Как его приготовить, рассказали в блоге "Салаты и закуски".

Теплый салат с говядиной и вишней

Ингредиенты:

микс салатов – 200 гр;

говяжья вырезка – 150 гр;

вишни замороженные – 100 гр;

соевый соус – 2 ст. л;

оливковое масло для жарки

сахар – 1 ч. л;

бальзамический уксус – 1 ч. л;

сухой перец чили – 1-2 щепотки;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить соус. Для этого в небольшой кастрюльке смешать соевый соус, бальзамический уксус, замороженную вишню т сахар. Проварить соус, пока он чуть-чуть не загустеет.

Говяжью вырезку порезать тонкими слайсами и обжарить на сковороде с оливковым маслом, добавив немного соли и хлопья перца чили по вкусу.

В салатник выложить листья салата, сверху – мясо, заправить все вишневым соусом.

Блюдо получается очень аппетитным и ароматным.

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