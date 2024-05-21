Пиріжки з яйцем: рецепт смачної випічки
Пиріжки виходять м'якими і дуже апетитними.
Пиріжки з яйцем — популярний перекус, який легко приготувати. Їх можна брати з собою на роботу, до школи чи на прогулянку. Як їх приготувати швидко і без проблем, розповіли в блозі "Кулінарна книга".
Пиріжки з яйцем
Інгредієнти:
- борошно — 400 г;
- молоко — 150 мл;
- свіжі дріжджі — 18 г;
- цукор — 30 г;
- вершкове масло — 40 г;
- яйця варені — 2 шт;
- сіль — 0,5 ч. л;
- кунжут.
Для начинки:
- яйця — 6 шт;
- зелена цибуля — 70 г;
- кріп;
- сіль;
- перець;
- сметана — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
У глибоку миску влити тепле молоко, додати туди ж дріжджі та цукор, перемішати, накрити й залишити в теплі на 15 хвилин. Коли опара підійде, додати розтоплене вершкове масло, яйце і сіль, перемішати. Всипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто, регулюючи його густоту. Вимішувати тісто близько п'яти хвилин.
Перекласти тісто в посуд, змащений олією, накрити плівкою і залишити в теплі на годину.
Для начинки змішати нарізані яйця, цибульку, кріп і спеції. Якщо начинка сухувата, можна додати сметану.
Коли тісто підійде, обім'яти його та розділити на шматочки. Кожен шматочок розім'яти в руках, викласти начинку і защипнути краї.
Викласти пиріжки на деко, застелене пергаментом, швом донизу, накрити і залишити підходити на 15-20 хвилин. Змастити пиріжки яйцем і посипати кунжутом.
Відправити деко в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.
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