Пиріжки з яйцем: рецепт смачної випічки

Пиріжки виходять м'якими і дуже апетитними.

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Пиріжки з яйцем — популярний перекус, який легко приготувати. Їх можна брати з собою на роботу, до школи чи на прогулянку. Як їх приготувати швидко і без проблем, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Пиріжки з яйцем

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

молоко — 150 мл;

свіжі дріжджі — 18 г;

цукор — 30 г;

вершкове масло — 40 г;

яйця варені — 2 шт;

сіль — 0,5 ч. л;

кунжут.

Для начинки:

яйця — 6 шт;

зелена цибуля — 70 г;

кріп;

сіль;

перець;

сметана — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску влити тепле молоко, додати туди ж дріжджі та цукор, перемішати, накрити й залишити в теплі на 15 хвилин. Коли опара підійде, додати розтоплене вершкове масло, яйце і сіль, перемішати. Всипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто, регулюючи його густоту. Вимішувати тісто близько п'яти хвилин.

Перекласти тісто в посуд, змащений олією, накрити плівкою і залишити в теплі на годину.

Для начинки змішати нарізані яйця, цибульку, кріп і спеції. Якщо начинка сухувата, можна додати сметану.

Коли тісто підійде, обім'яти його та розділити на шматочки. Кожен шматочок розім'яти в руках, викласти начинку і защипнути краї.

Викласти пиріжки на деко, застелене пергаментом, швом донизу, накрити і залишити підходити на 15-20 хвилин. Змастити пиріжки яйцем і посипати кунжутом.

Відправити деко в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.

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