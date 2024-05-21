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Еда

Пирожки с яйцом: рецепт вкусной выпечки

пирожки с яйцом, выпечка
Фото: Скрин видео

Пирожки получаются мягкими и очень аппетитными.

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Пирожки с яйцом – популярный перекус, который легко приготовить. Их можно брать с собой на работу, в школу или на прогулку. Как их приготовить быстро и без проблем, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Пирожки с яйцом

Ингредиенты:

  • мука – 400 гр;
  • молоко – 150 мл;
  • свежие дрожжи – 18 гр;
  • сахар – 30 гр;
  • сливочное масло – 40 гр;
  • яйца вареные – 2 шт;
  • соль – 0,5 ч. л;
  • кунжут.

Для начинки:

  • яйца – 6 шт;
  • зеленый лук – 70 гр;
  • укроп;
  • соль;
  • перец;
  • сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску влить теплое молоко, добавить туда же дрожжи и сахар, перемешать, накрыть и оставить в тепле на 15 минут. Когда опара подойдет, добавить растопленное сливочное масло, яйцо и соль, перемешать. Всыпаем просеянную муку и замесить тесто, регулируя его густоту. Вымешивать тесто около пяти минут.

Переложить тесто в посуду, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и оставить в тепле на час.

Для начинки смешать нарезанные яйца, лучок, укроп и специи. Если начинка суховата, можно добавить сметану.

Когда тесто подойдет, обмять его и разделить на кусочки. Каждый кусочер размять в руках, выложить начинку и защипнуть края.

Выложить пирожки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз, накрыть и оставить подходить на 15-20 минут. Смазать пирожки яйцом и посыпать кунжутом.

Отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.

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