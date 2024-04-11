Ліниві пиріжки-човники: просто, смачно і ситно (відео)

Щоб пиріжки були рум'яними, не забудьте змастити їх яйцем.

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Рум'яні повітряні пиріжки-човники з листково-дріжджового тіста вміщують пристойну кількість ароматного розплавленого сиру і начинки. Чесно кажучи, встояти неможливо! Ці пиріжки підійдуть до страв замість хліба, а ще й смачно з ними чаювати.

Інгредієнти:

500 г дріжджового листкового тіста (можна купити готове);

яйце для змащування.

Для начинки —

250 г курячого філе;

250 г печериць;

1 цибулина;

олія для обсмажування;

сіль, паприка — за смаком.

Для заливки —

1 яйце;

1 ст. л. сметани;

60 г сиру;

сіль — за смаком.

Листкове дріжджове тісто, злегка присипаючи борошном, трохи розкачуємо і нарізаємо на квадратики. Краї змащуємо яйцем і формуємо човники, з двох боків з кожного боку гарненько защипуючи. До речі, це зручно зробити виделкою.

Для начинки обсмажуємо на олії цибулю до золотистого кольору, потім додаємо нарізані печериці, обсмажуємо.

Коли піде зайва волога, додаємо куряче філе, спеції та обсмажуємо до готовності. Даємо трохи охолонути начинці та розподіляємо по човниках. Для заливки з'єднуємо та перемішуємо інгредієнти й потроху заливаємо в кожен човник.

Щоб пиріжки були рум'яними, змащуємо яйцем і відправляємо в заздалегідь розігріту до 180° духовку приблизно на 25 хвилин.

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