Быстрые пирожки с курицей: пошаговый рецепт
На приготовление таких пирожков понадобится совсем немного времени.
Пирожки с курицей – идеальный перекус на протяжении всего дня. Чтобы их приготовить, не обязательно тратить пару часов. Авторы блога "Консервация и кулинария" поделились быстрым рецептом этого блюда, которое придется по вкусу всем.
Быстрые пирожки с курицей
Ингредиенты (на 15-17 штук):
- тесто фило – 1 пачка;
- куриное филе – 3 средних;
- лук – 2 шт;
- специи к курице, сушеный чеснок, соль, лавровый лист, душистый перец;
- яйцо – 1 шт;
- кунжут;
- грибы, сыр, зелень;
- растительное масло.
Способ приготовления:
Для начинки отварить куриное филе с лавровым листом и перцем. Готовое мясо можно перебить блендером или пропустить через мясорубку. Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, затем так же измельчить блендером или пропустить через мясорубку.
Добавить специи, соль и сушеный чеснок.
Каждый лист теста фило разрезать на две части. На первую половину выложить начинку и свернуть рулетиком, второй половиной листа накрыть рулетик и завернуть его.
Сформированные пирожки выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
Выпекать примерно 20 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.
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