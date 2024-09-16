Быстрые пирожки с курицей: пошаговый рецепт

На приготовление таких пирожков понадобится совсем немного времени.

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Пирожки с курицей – идеальный перекус на протяжении всего дня. Чтобы их приготовить, не обязательно тратить пару часов. Авторы блога "Консервация и кулинария" поделились быстрым рецептом этого блюда, которое придется по вкусу всем.

Быстрые пирожки с курицей

Ингредиенты (на 15-17 штук):

тесто фило – 1 пачка;

куриное филе – 3 средних;

лук – 2 шт;

специи к курице, сушеный чеснок, соль, лавровый лист, душистый перец;

яйцо – 1 шт;

кунжут;

грибы, сыр, зелень;

растительное масло.

Способ приготовления:

Для начинки отварить куриное филе с лавровым листом и перцем. Готовое мясо можно перебить блендером или пропустить через мясорубку. Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, затем так же измельчить блендером или пропустить через мясорубку.

Добавить специи, соль и сушеный чеснок.

Каждый лист теста фило разрезать на две части. На первую половину выложить начинку и свернуть рулетиком, второй половиной листа накрыть рулетик и завернуть его.

Сформированные пирожки выложить на противень, застеленный пергаментом. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Выпекать примерно 20 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

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