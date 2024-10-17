На всі випадки життя: 20 соусів для салатів та інших страв
Соус додасть будь-якій страві яскравого та незабутнього смаку.
Соус — інгредієнт, який може надати страві вишуканого та закінченого смаку. Рецептів соусів є величезна кількість, і кожен із них готується під певну позицію. Одні соуси ідеально пасують до м'яса, інші роблять насиченішим смак риби, треті незамінні з овочами. Пропонуємо вам добірку з 20 соусів, якою поділилися в телеграм-каналі "Консервація і кулінарія". Співвідношення інгредієнтів під кожен соус обирайте на свій смак.
20 соусів для салатів та інших страв
1. Сметана і дрібно посічена зелень.
2. Йогурт грецький і томатна паста.
3. М'який сир, посічена зелень і часник, пропущений через прес.
4. Грецький йогурт,сік лимона та гірчиця.
5. Фета, грецький йогурт і свіжий кріп.
6. Терте яблуко, карі та грецький йогурт.
7. Грецький йогурт і пропущений через прес часник.
8. Оливкова олія, гірчиця і кунжут.
9. Оливкова олія, соєвий соус і дрібно посічена зелень.
10. Рідкий мед і лимонний сік.
11. Оливкова олія, сік лимона і зелень.
12. Оливкова олія, соєвий соус, сік лимона і подрібнений часник.
13. М'який сир, пропущений через прес часник, томатна паста і кінза.
14. Тертий огірок, дрібно порубана зелень, сіль, м'який сир, пропущений через прес часник і оливкова олія.
15. Сметана, оливкова олія, часник, гірчиця, тертий солоний огірок, зелена цибуля і сік лимона.
16. Томатна паста, французькі/італійські трави, часник, грецький йогурт і гірчиця.
17. Грецький йогурт, тертий сир і зелень.
18. Сметана, часник, зерна гірчиці та базилік.
19. Грецький йогурт, рідкий мед, сік лимона, гірчиця і паприка або куркума.
20. Кунжут, соєвий соус, сік лимона, гірчиця та оливкова олія.
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