На всі випадки життя: 20 соусів для салатів та інших страв

Соус додасть будь-якій страві яскравого та незабутнього смаку.

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Соус — інгредієнт, який може надати страві вишуканого та закінченого смаку. Рецептів соусів є величезна кількість, і кожен із них готується під певну позицію. Одні соуси ідеально пасують до м'яса, інші роблять насиченішим смак риби, треті незамінні з овочами. Пропонуємо вам добірку з 20 соусів, якою поділилися в телеграм-каналі "Консервація і кулінарія". Співвідношення інгредієнтів під кожен соус обирайте на свій смак.

20 соусів для салатів та інших страв

1. Сметана і дрібно посічена зелень.

2. Йогурт грецький і томатна паста.

3. М'який сир, посічена зелень і часник, пропущений через прес.

4. Грецький йогурт,сік лимона та гірчиця.

5. Фета, грецький йогурт і свіжий кріп.

6. Терте яблуко, карі та грецький йогурт.

7. Грецький йогурт і пропущений через прес часник.

8. Оливкова олія, гірчиця і кунжут.

9. Оливкова олія, соєвий соус і дрібно посічена зелень.

10. Рідкий мед і лимонний сік.

11. Оливкова олія, сік лимона і зелень.

12. Оливкова олія, соєвий соус, сік лимона і подрібнений часник.

13. М'який сир, пропущений через прес часник, томатна паста і кінза.

14. Тертий огірок, дрібно порубана зелень, сіль, м'який сир, пропущений через прес часник і оливкова олія.

15. Сметана, оливкова олія, часник, гірчиця, тертий солоний огірок, зелена цибуля і сік лимона.

16. Томатна паста, французькі/італійські трави, часник, грецький йогурт і гірчиця.

17. Грецький йогурт, тертий сир і зелень.

18. Сметана, часник, зерна гірчиці та базилік.

19. Грецький йогурт, рідкий мед, сік лимона, гірчиця і паприка або куркума.

20. Кунжут, соєвий соус, сік лимона, гірчиця та оливкова олія.

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