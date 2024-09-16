Самое вкусное из Турции: рецепт перцового томатного соуса
Такой вкусный соус часто подают в турецких ресторанах. А теперь вы можете приготовить его самостоятельно.
Такой томатный соус с перцами прекрасно подходит к мясу. Также его можно использовать для приготовления пиццы. И подавать к спагетти. Рецептом поделились на сайте Nefis Yemek Tarifleri.
Перечный томатный соус
Ингредиенты:
- 5 кг помидоров;
- 750 граммов зеленого перца;
- 1 стакан оливкового масла или другого растительного масла;
- Полстакана виноградного уксуса; полстакана виноградного уксуса;
- 1 пучок петрушки;
- 2 веточки свежего тимьяна (или 1 столовая ложка сушеного тимьяна);
- 1 столовая ложка сушеного базилика;
- 1 головка чеснока;
- 3 острых перца (количество острого перца можно увеличить или уменьшить по желанию).
Помоем наши помидоры и разрежем их пополам. Разложим помидоры на противне, застеленном бумагой для выпечки. Запекаем в разогретой до 250° духовке до размягчения.
Зеленый перец помоем и нарежем кусочками. Очищаем чеснок и мелко режем. Так как и петрушку.
Положим жареные помидоры в кастрюлю, отварим их и измельчим блендером, пока они не станут однородными.
Провариваем 15 минут и добавляем перец. Снова варить полчаса на медленном огне. Добавляем острый перец, чеснок, оливковое масло, уксус, петрушку, тимьян, базилик и соль и снова варим 15 минут.
Обмоем банки кипятком и проварим крышки в кастрюле с кипящей водой 10 минут. Обсушиваем крышки, заливаем соус в банки, закрываем крышкой и переворачиваем вверх дном.
Даем банкам отдохнуть минимум 3 дня.
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