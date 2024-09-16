Самое вкусное из Турции: рецепт перцового томатного соуса

Такой вкусный соус часто подают в турецких ресторанах. А теперь вы можете приготовить его самостоятельно.

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Такой томатный соус с перцами прекрасно подходит к мясу. Также его можно использовать для приготовления пиццы. И подавать к спагетти. Рецептом поделились на сайте Nefis Yemek Tarifleri.

Перечный томатный соус

Ингредиенты:

5 кг помидоров;

750 граммов зеленого перца;

1 стакан оливкового масла или другого растительного масла;

Полстакана виноградного уксуса; полстакана виноградного уксуса;

1 пучок петрушки;

2 веточки свежего тимьяна (или 1 столовая ложка сушеного тимьяна);

1 столовая ложка сушеного базилика;

1 головка чеснока;

3 острых перца (количество острого перца можно увеличить или уменьшить по желанию).

Помоем наши помидоры и разрежем их пополам. Разложим помидоры на противне, застеленном бумагой для выпечки. Запекаем в разогретой до 250° духовке до размягчения.

Зеленый перец помоем и нарежем кусочками. Очищаем чеснок и мелко режем. Так как и петрушку.

Положим жареные помидоры в кастрюлю, отварим их и измельчим блендером, пока они не станут однородными.

Провариваем 15 минут и добавляем перец. Снова варить полчаса на медленном огне. Добавляем острый перец, чеснок, оливковое масло, уксус, петрушку, тимьян, базилик и соль и снова варим 15 минут.

Обмоем банки кипятком и проварим крышки в кастрюле с кипящей водой 10 минут. Обсушиваем крышки, заливаем соус в банки, закрываем крышкой и переворачиваем вверх дном.

Даем банкам отдохнуть минимум 3 дня.

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