Найсмачніше із Туреччини: рецепт перцевого томатного соусу

Такий смачний соус часто подають у турецьких ресторанах. А тепер ви можете приготувати його самостійно.

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Такий томатний соус із перцями чудово смакує до м'яса. Також його можна використовувати для приготування піци. Та подавати до спагеті. Рецептом поділились на сайті Nefis Yemek Tarifleri.

Перцевий томатний соус

Інгредієнти:

5 кг помідорів;

750 грамів зеленого перцю;

1 стакан оливкової олії або іншої рослинної олії;

Пів склянки виноградного оцту;

1 пучок петрушки;

2 гілочки свіжого чебрецю (або 1 столова ложка сушеного чебрецю);

1 столова ложка сушеного базиліка;

1 головка часнику;

3 гострих перців (кількість гострого перцю можна збільшити або зменшити за бажанням).

Помиємо наші помідори і розріжемо їх навпіл. Розкладемо помідори на деку, застеленому папером для випічки. Запікаємо в розігрітій до 250° духовці до розм'якшення.

Зелений перець помиємо і наріжемо шматочками. Очищаємо часник і дрібно ріжемо. Так як і петрушку.

Покладемо смажені помідори в каструлю, відваримо їх і подрібнимо блендером, поки вони не стануть однорідними.

Проварюємо 15 хвилин і додаємо перець. Знову варити півгодини на повільному вогні. Додаємо гострий перець, часник, оливкову олію, оцет, петрушку, чебрець, базилік і сіль і знову варимо 15 хвилин.

Обмиємо банки окропом і проваримо кришки в каструлі з киплячою водою 10 хвилин. Обсушуємо кришки, заливаємо соус у банки, закриваємо кришкою і перевертаємо догори дном.

Даємо банкам відпочити мінімум 3 дні.

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