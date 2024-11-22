Пышные и нежные: самой простой рецепт пончиков (видео)

Чудесные пышные пончики приготовить очень просто. И с этим блюдом справится даже начинающий кулинар.

Пусть это не самая здоровая еда, но если вам хочется пончиков, попробуйте их приготовить по этому рецепту. Как приготовить вкусные пончики, рассказала кулинарный блогер, который пишет под ником Cosanzenele Gatesc.

Рецепт пончиков

Пончики

Ингредиенты:

650 г муки;

пакетик сухих дрожжей;

3-4 чайные ложки сахара;

3 яйца;

350 мл теплого молока;

1 пакетик ванильного сахара;

щепотка соли;

6 столовых ложек масла;

цедра лимона;

много сахарной пудры;

масло для жарки.

В небольшую миску положите сухие дрожжи, сахар и 4-5 столовых ложек теплого молока и оставьте на несколько минут для активации. Затем добавьте оставшееся молоко.

В другой миске смешайте яйца с ванильным сахаром, цедрой лимона и маслом.

Насыпьте муку в большую миску, сделайте углубление посередине и начните постепенно добавлять яйца с маслом, добавляя муку.

Добавляем дрожжи с молоком и продолжаем месить до тех пор, пока у нас не закончится мука и наше тесто не перестанет прилипать к рукам. Если муки недостаточно, добавьте еще. Дайте постоять тесту минимум час.

На чистую поверхность высыпаем немного муки и раскатываем тесто с помощью скалки толщиной в один палец. Вырежьте пончики стаканом и дайте им постоять еще минут пять, чтобы будущие пончики поднялись. И готовьте пончики в горячем масле.

Когда пончики станут золотистыми, переворачиваем их на другую сторону и оставляем еще на немного времени.

Выложите готовые пончики в большую миску и подавайте с ванильной сахарной пудрой.

Читайте также:

Кексы-пиццы: рецепт быстрой и вкусной закуски

Мини-штрудели: рецепт очень вкусной и простой выпечки с яблоками

Грибы вешенки в панировке: отличный рецепт вкусного блюда (видео)