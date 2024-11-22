Пишні та ніжні: найпростіший рецепт пончиків (відео)

Чудові пишні пончики приготувати дуже просто. І з цією стравою впорається навіть кулінар-початківець.

Нехай це не найздоровіша їжа, але якщо вам хочеться пончиків, спробуйте їх приготувати за цим рецептом. Як приготувати смачні пончики, розповіла кулінарна блогерка, яка пише під ніком Cosanzenele Gatesc.

Рецепт пончиків

Пончики

Інгредієнти:

650 г борошна;

пакетик сухих дріжджів;

3-4 чайні ложки цукру;

3 яйця;

350 мл теплого молока;

1 пакетик ванільного цукру;

щіпка солі;

6 столових ложок масла;

цедра лимона;

багато цукрової пудри;

олія для смаження.

У невелику миску покладіть сухі дріжджі, цукор і 4-5 столових ложок теплого молока і залиште на кілька хвилин для активації. Потім додайте молоко, що залишилося.

В іншій мисці змішайте яйця з ванільним цукром, цедрою лимона і маслом.

Насипте борошно у велику миску, зробіть заглиблення посередині і почніть поступово додавати яйця з маслом, додаючи борошно.

Додаємо дріжджі з молоком і продовжуємо місити доти, доки в нас не закінчиться борошно і наше тісто не перестане прилипати до рук. Якщо борошна недостатньо, додайте ще. Дайте постояти тісту мінімум годину.

На чисту поверхню висипаємо трохи борошна і розкачуємо тісто за допомогою качалки товщиною в один палець. Виріжте пампухи склянкою і дайте їм постояти ще хвилин п'ять, щоб майбутні пампухи піднялися. І готуйте пончики в гарячій олії.

Коли пончики стануть золотистими, перевертаємо їх на інший бік і залишаємо ще на трохи часу.

Викладіть готові пончики у велику миску і подавайте з ванільною цукровою пудрою.

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