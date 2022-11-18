Ленивый "Наполеон". Как приготовить знаменитый торт без выпечки и масла

Такой торт не нуждается в длительной пропитке. К столу его можно подавать уже через полчаса после приготовления.

Related video

Торт "Наполеон" является фаворитом среди сладкоежек, благодаря сочетанию тонкого теста и заварного крема. Однако сейчас не у всех есть возможность готовить этот десерт по всем правилам, раскатывая коржи и выпекая их в духовке, поскольку отключения света дают о себе знать. Но все же если очень хочется кусочек "Наполеона", его можно приготовить гораздо быстрее и с меньшими затратами продуктов и сил.

Ленивый "Наполеон" из лаваша

Ингредиенты:

Лаваш – 3 шт (120-150 гр);

Молоко – 560-600 мл;

Яйцо – 1 шт. (55 гр);

Крахмал (можно брать как картофельный, так и кукурузный) – 4 ст. ложки с горкой (60-70 гр);

Сахар – 3 ст. ложки (60 гр). Его количество можно регулировать, учитывая, что пресный лаваш слегка "разбавляет" сладость крема, то есть лучше сделать его чуть слаще; Ванильный сахар – 1-2 ч. ложки.

Способ приготовления:

В кастрюлю налить примерно 125 мл молока и, не подогревая его, добавить в него крахмал и перемешать. Вбить туда же яйцо, всыпать сахар и ванильный сахар.

Тщательно перемешать до однородности. Затем влить оставшееся молоко и снова все перемешать.

Поставить кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, варить крем примерно 10 минут, чтобы он стал густым. Отставить кастрюлю в сторону. Полностью остужать не нужно, поскольку, во-первых, он и не успеет, так как коржи для "Наполеона" готовятся очень быстро, а во-вторых – теплый крем лучше пропитает сухой лаваш.

Листы лаваша подрезать с помощью небольшой тарелки. Обрезки лаваша выбрасывать не нужно. Как и в классическом варианте торта, они пригодятся для посыпки верха и боков.

Сковороду разогреть, подсушить листы лаваша на максимальном огне примерно по 10 секунд с каждой стороны. Сковороду ничем смазывать не нужно. Главное – не пересушить листы. Обрезки так же подсушить на сковородке.

Далее идет сборка торта. Для этого на плоскую широкую тарелку выложить примерно 2 ст. ложки крема. Сверху поместить корж из лаваша и слегка прижать. Затем на корж выложить пару ложек крема, равномерно распределив по всей поверхности, и так – на каждый следующий слой. По желанию, во время сборки торта можно использовать и самые крупные подсушенные обрезки лаваша – лучше чередовать их с "коржами", чтобы торт получился ровным и не "поехал" в разные стороны.

Оставшиеся обрезки измельчить и посыпать ими верх и бока торта.

Напомним, как приготовить классический "Наполеон", а также одноименное печенье.