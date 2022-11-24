Чизкейк Sniсkers: пошаговый рецепт удивительного десерта

Такой десерт станет настоящим украшением любого стола.

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Сочетание привычного чизкейка и вкуса шоколадного батончика Sniсkers предлагает в своем рецепте food-блогер Валерия Велигура. Приготовить такой удивительный десерт под силу каждой хозяйке, а его вид и вкус удивят даже самых притязательных сладкоежек.

Чизкейк Sniсkers

Ингредиенты:

Шоколадное песочное печенье – 300 гр;

Сливочное масло – 100 гр.

Для начинки:

Сливочный сыр или тщательно перебитый в блендере творог – 500 гр;

Сахар – 100 гр;

Яйца – 2 шт;

Сливки (33%) – 120 мл.

Для карамели:

Сахар – 175 гр;

Сливочное масло – 75 гр;

Соль – 1/2 ч. л;

Сливки (33%) – 120 мл;

Жареный арахис – 150 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить основу чизкейка. Для этого печенье измельчить в блендере до мелкой крошки, добавить в него растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.

В разъемную форму положить пергамент и высыпать туда же полученную пассу, сделав ровные бортики и выровняв дно. Поставить в холодильник для застывания и приготовить начинку.

Для начинки к сливочному сыру (или творогу) добавить сахар, яйца и сливки, все хорошо перемешать венчиком (не миксером) до тех пор, пока масса не станет однородной. Вылить массу в форму с печеньем, разровнять.

На низ духовки поставить емкость с горячей водой, а форму с чизкейком поставить на средний уровень и выпекать в разогретой до 130 градусов духовке полтора часа. Температуру повышать не надо, чтобы чизкейк не потрескался. Охлаждать его нужно прямо в духовке с открытой дверцей.⠀⠀

Далее необходимо приготовить карамель.

На среднем огне растопить сахар, добавить сливочное масло, соль и быстро перемешать. Влить сливки, перемешать, подержать на огне несколько минут, дать остыть. Затем добавить арахис и перемешать. ⠀

Выложить карамель с арахисом сверху на чизкейк и убирать в холодильник минимум на три часа. Еще лучше, когда он простоит в холоде всю ночь.

Напомним, как приготовить "Нутеллу" в домашних условиях за 10 минут.