Чизкейк Sniсkers: покроковий рецепт дивовижного десерту

Такий десерт стане справжньою окрасою будь-якого столу.

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Поєднання звичного чизкейку та смаку шоколадного батончика Sniсkers пропонує у своєму рецепті food-блогерка Валерія Велігура. Приготувати такий дивовижний десерт під силу кожній господині, а його вигляд і смак здивують навіть найвибагливіших ласунів.

Чизкейк Sniсkers

Інгредієнти:

шоколадне пісочне печиво – 300 г;

вершкове масло – 100 г.

Для начинки:

вершковий сир або ретельно перебитий у блендері сир – 500 г;

цукор — 100 г;

яйця – 2 шт.;

вершки (33%) – 120 мл.

Для карамелі:

цукор — 175 г;

вершкове масло – 75 г;

сіль — 1/2 ч. л;

вершки (33%) – 120 мл;

смажений арахіс – 150 г.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати основу чизкейка. Для цього печиво подрібнити в блендері до дрібної крихти, додати в нього розтоплене вершкове масло та добре перемішати.

У роз'ємну форму покласти пергамент і висипати туди отриману масу, зробивши рівні бортики і вирівнявши дно. Поставити в холодильник для застигання і приготувати начинку.

Для начинки до вершкового сиру (або сиру) додати цукор, яйця та вершки, все добре перемішати вінчиком (не міксером) доти, доки маса не стане однорідною. Вилити масу у форму з печивом, розрівняти.

На низ духовки поставити ємність з гарячою водою, а форму з чизкейком поставити на середній рівень і випікати в розігрітій до 130 градусів духовці півтори години. Температуру підвищувати не треба, щоб чизкейк не потріскався. Охолоджувати його потрібно прямо в духовці з відкритими дверцятами.⠀⠀

Далі потрібно приготувати карамель.

На середньому вогні розтопити цукор, додати вершкове масло, сіль і швидко перемішати. Влити вершки, перемішати, потримати кілька хвилин на вогні, дати охолонути. Потім додати арахіс і перемішати. ⠀

Викласти карамель з арахісом зверху на чизкейк і прибирати в холодильник щонайменше на три години. Ще краще, коли він простоїть у холоді всю ніч.

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