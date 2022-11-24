Чизкейк Sniсkers: покроковий рецепт дивовижного десерту
Такий десерт стане справжньою окрасою будь-якого столу.
Поєднання звичного чизкейку та смаку шоколадного батончика Sniсkers пропонує у своєму рецепті food-блогерка Валерія Велігура. Приготувати такий дивовижний десерт під силу кожній господині, а його вигляд і смак здивують навіть найвибагливіших ласунів.
Чизкейк Sniсkers
Інгредієнти:
- шоколадне пісочне печиво – 300 г;
- вершкове масло – 100 г.
Для начинки:
- вершковий сир або ретельно перебитий у блендері сир – 500 г;
- цукор — 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- вершки (33%) – 120 мл.
Для карамелі:
- цукор — 175 г;
- вершкове масло – 75 г;
- сіль — 1/2 ч. л;
- вершки (33%) – 120 мл;
- смажений арахіс – 150 г.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати основу чизкейка. Для цього печиво подрібнити в блендері до дрібної крихти, додати в нього розтоплене вершкове масло та добре перемішати.
У роз'ємну форму покласти пергамент і висипати туди отриману масу, зробивши рівні бортики і вирівнявши дно. Поставити в холодильник для застигання і приготувати начинку.
Для начинки до вершкового сиру (або сиру) додати цукор, яйця та вершки, все добре перемішати вінчиком (не міксером) доти, доки маса не стане однорідною. Вилити масу у форму з печивом, розрівняти.
На низ духовки поставити ємність з гарячою водою, а форму з чизкейком поставити на середній рівень і випікати в розігрітій до 130 градусів духовці півтори години. Температуру підвищувати не треба, щоб чизкейк не потріскався. Охолоджувати його потрібно прямо в духовці з відкритими дверцятами.⠀⠀
Далі потрібно приготувати карамель.
На середньому вогні розтопити цукор, додати вершкове масло, сіль і швидко перемішати. Влити вершки, перемішати, потримати кілька хвилин на вогні, дати охолонути. Потім додати арахіс і перемішати. ⠀
Викласти карамель з арахісом зверху на чизкейк і прибирати в холодильник щонайменше на три години. Ще краще, коли він простоїть у холоді всю ніч.
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