Домашній крем-сир "Філадельфія": простий і дешевий рецепт (відео)
На приготування сиру піде не більше п'яти хвилин.
Сир "Філадельфія" має м'яку та ніжну консистенцію, завдяки чому відмінно підходить для намазування бутербродів і використання в соусах, супах і начинках для чизкейків, тортів і ролів. Як приготувати такий продукт у домашніх умовах, розповіла кулінарна блогерка Валерія Велігура. Сир виходить нічим не гірший за оригінал, а по грошах виходить значно дешевше.
Крем-сир "Філадельфія"
Інгредієнти:
- сметана (жирність від 20%) — 400 г;
- натуральний йогурт (жирність від 2,5%) — 200 г;
- лимонний сік — 1 ст. л;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Добре змішати всі ці інгредієнти. Сито поставити на глибоку ємність, куди стікатиме сироватка, застелити марлею в 3-4 шари. На марлю вилити масу, завернути краї марлі наверх і зверху поставити вантаж. Прибрати все в холодильник на 12 годин. За цей час уся зайва волога стіче, і зрештою вийде ідеальний вершковий сир. З перерахованих інгредієнтів виходить приблизно 360 г "Філадельфії".
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