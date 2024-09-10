Крышку никогда не сорвет: рецепт салата на зиму, который получится у всех

Главное требование при приготовлении такого салата – четко соблюдать порядок закладки и пропорций.

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Хозяйки, которые регулярно занимаются закатками и заготовками на зиму, хоть раз, но обязательно сталкивались с тем, что крышки на банках с консервацией вздуваются, после чего их срывает. Почему это происходит? При консервации в бытовых условиях невозможно поднять температуру консервированного продукта выше 100 градусов, когда бактерии, их споры и прочие микроорганизмы нейтрализованы. Они сохраняются в жизнеспособном виде и определенных условиях живут и размножаются. Из-за этого банка вздувается и крышку срывает. Однако есть проверенные годами рецепты заготовок, которые никогда не разочаруют подобным явлением, и овощной салат из блога "Консервация и кулинария" – один из них.

Овощной салат на зиму

Ингредиенты:

лук – 0, 5 кг;

морковь – 0, 5 кг;

баклажаны – 1 кг;

перец сладкий – 1 кг;

помидоры – 2 кг;

сахар – 1 ст. л;

соль – 1 ст. л;

уксус 6% – 100 гр (можно 9%);

растительное масло – 200 гр.

Способ приготовления

Овощи лучше нарезать крупно, морковь и лук – толстыми кольцами, баклажаны – толстыми полукольцами, помидоры – дольками (они выкладываются сверху и дают основной сок).

Только в вышеперечисленной последовательности сложить все в глубокую кастрюлю с толстым дном, довести до кипения и, не помешивая, на малом огне кипятить 35-40 минут.

Разложить по стерильным банкам и сразу закатать.

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