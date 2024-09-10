Кришку ніколи не зірве: рецепт салату на зиму, який вийде у всіх

Головна вимога при приготуванні такого салату — чітко дотримуватися порядку закладання і пропорцій.

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Господині, які регулярно займаються закатками і заготовками на зиму, хоч раз, але обов'язково стикалися з тим, що кришки на банках із консервацією здуваються, після чого їх зриває. Чому це відбувається? Під час консервації в побутових умовах неможливо підняти температуру консервованого продукту вище 100 градусів, коли бактерії, їхні спори та інші мікроорганізми нейтралізовані. Вони зберігаються в життєздатному вигляді та за певних умов живуть і розмножуються. Через це банка здувається і кришку зриває. Однак є перевірені роками рецепти заготовок, які ніколи не розчарують подібним явищем, і овочевий салат із блогу "Консервація і кулінарія" — один із них.

Овочевий салат на зиму

Інгредієнти:

цибуля — 0, 5 кг;

морква — 0, 5 кг;

баклажани — 1 кг;

перець солодкий — 1 кг;

помідори — 2 кг;

цукор — 1 ст. л;

сіль — 1 ст. л;

оцет 6% — 100 г (можна 9%);

рослинна олія — 200 г.

Спосіб приготування

Овочі краще нарізати крупно, моркву і цибулю — товстими кільцями, баклажани — товстими півкільцями, помідори — часточками (вони викладаються зверху і дають основний сік).

Тільки у перерахованій вище послідовності скласти все в глибоку каструлю з товстим дном, довести до кипіння і, не помішуючи, на малому вогні кип'ятити 35-40 хвилин.

Розкласти по стерильних банках і відразу закатати.

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