Кришку ніколи не зірве: рецепт салату на зиму, який вийде у всіх
Головна вимога при приготуванні такого салату — чітко дотримуватися порядку закладання і пропорцій.
Господині, які регулярно займаються закатками і заготовками на зиму, хоч раз, але обов'язково стикалися з тим, що кришки на банках із консервацією здуваються, після чого їх зриває. Чому це відбувається? Під час консервації в побутових умовах неможливо підняти температуру консервованого продукту вище 100 градусів, коли бактерії, їхні спори та інші мікроорганізми нейтралізовані. Вони зберігаються в життєздатному вигляді та за певних умов живуть і розмножуються. Через це банка здувається і кришку зриває. Однак є перевірені роками рецепти заготовок, які ніколи не розчарують подібним явищем, і овочевий салат із блогу "Консервація і кулінарія" — один із них.
Овочевий салат на зиму
Інгредієнти:
- цибуля — 0, 5 кг;
- морква — 0, 5 кг;
- баклажани — 1 кг;
- перець солодкий — 1 кг;
- помідори — 2 кг;
- цукор — 1 ст. л;
- сіль — 1 ст. л;
- оцет 6% — 100 г (можна 9%);
- рослинна олія — 200 г.
Спосіб приготування
Овочі краще нарізати крупно, моркву і цибулю — товстими кільцями, баклажани — товстими півкільцями, помідори — часточками (вони викладаються зверху і дають основний сік).
Тільки у перерахованій вище послідовності скласти все в глибоку каструлю з товстим дном, довести до кипіння і, не помішуючи, на малому вогні кип'ятити 35-40 хвилин.
Розкласти по стерильних банках і відразу закатати.
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