Фантастично смачно: рецепт салату "Озерна"

Солодка хрустка морква і сир дають незвичайне поєднання смаків.

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Салат із моркви з сиром — дуже смачна страва з незвичайним поєднанням смаків. Його дуже легко готувати і можна подавати як повсякденну страву чи позицію святкового меню. Своїм рецептом цього салату поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Салат "Озерна"

Інгредієнти:

свіжа морква — 2-3 шт;

сир — 300 г;

майонез — 4-5 ст. л.;

спеції: сіль, перець — до смаку;

часник — 3-4 зубчики.

Спосіб приготування:

Помиту й почищену моркву натерти на тертці для моркви по-корейськи, щоб вийшли довгі рівні смужки. Сир трохи розім'яти виделкою і додати в моркву.

У майонез додати спеції, видавити часник, перемішати і заправити отриманою сумішшю салат.

Замість майонезу можна додати в салат грецький йогурт.

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