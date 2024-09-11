Фантастично смачно: рецепт салату "Озерна"
Солодка хрустка морква і сир дають незвичайне поєднання смаків.
Салат із моркви з сиром — дуже смачна страва з незвичайним поєднанням смаків. Його дуже легко готувати і можна подавати як повсякденну страву чи позицію святкового меню. Своїм рецептом цього салату поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Салат "Озерна"
Інгредієнти:
- свіжа морква — 2-3 шт;
- сир — 300 г;
- майонез — 4-5 ст. л.;
- спеції: сіль, перець — до смаку;
- часник — 3-4 зубчики.
Спосіб приготування:
Помиту й почищену моркву натерти на тертці для моркви по-корейськи, щоб вийшли довгі рівні смужки. Сир трохи розім'яти виделкою і додати в моркву.
У майонез додати спеції, видавити часник, перемішати і заправити отриманою сумішшю салат.
Замість майонезу можна додати в салат грецький йогурт.
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