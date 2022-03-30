У Білорусі тимчасово заборонили вивезення рису, борошна та макаронів

Тимчасова заборона, яка триватиме три місяці, запроваджена з метою недопущення створення дефіциту на внутрішньому ринку.

У Білорусі тимчасово заборонили вивозити з країни деякі крупи, борошно та макаронні вироби. Як повідомляє пресслужба Міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі, обмеження на вивезення цієї продукції діятимуть три місяці.

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Відповідно до постанови від 28 березня 2022 р. № 187 "Про запровадження тимчасової заборони на вивезення окремих видів товарів", за межі країни тимчасово заборонено вивозити рис, крупу та борошно грубого помелу із жита або ячменю, обробленого зерна злакових культур і макаронних виробів.

"Цей захід введено з метою недопущення створення дефіциту, а також дотримання продовольчої безпеки країни", — йдеться в ухвалі.

Також повідомляється, що тримісячна заборона не поширюватиметься:

на товари, що вивозяться за межі Білорусі як міжнародну гуманітарну допомогу на підставі рішень уряду;

на товари, що вивозяться як запаси;

на товари, що проходять в межах міжнародного транзиту, переміщення яких починається і закінчується поза митною територією Євразійського економічного союзу (ЄАЕС);

на товари, поміщені під митні процедури країни-члені ЄАЕС, які проходять транзитом через Білорусь.

Нагадаємо, що 2 березня Євросоюз ввів санкції проти Білорусі, які стосуються деяких секторів економіки. Метою економічних санкцій є зупинка експорту мінерального палива, тютюну, деревини, цементу та сталі.

З 15 лютого Україна тимчасово обмежила транзит калійних добрив білоруської держкомпанії "Білоруськалій". Наголошувалося, що Транзит білоруських калійних добрив через територію України здійснювався у Туреччину, Угорщину, Польщу й інші країни.