У Білорусі тимчасово заборонили вивезення рису, борошна та макаронів
Тимчасова заборона, яка триватиме три місяці, запроваджена з метою недопущення створення дефіциту на внутрішньому ринку.
У Білорусі тимчасово заборонили вивозити з країни деякі крупи, борошно та макаронні вироби. Як повідомляє пресслужба Міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі, обмеження на вивезення цієї продукції діятимуть три місяці.
Відповідно до постанови від 28 березня 2022 р. № 187 "Про запровадження тимчасової заборони на вивезення окремих видів товарів", за межі країни тимчасово заборонено вивозити рис, крупу та борошно грубого помелу із жита або ячменю, обробленого зерна злакових культур і макаронних виробів.
"Цей захід введено з метою недопущення створення дефіциту, а також дотримання продовольчої безпеки країни", — йдеться в ухвалі.
Також повідомляється, що тримісячна заборона не поширюватиметься:
- на товари, що вивозяться за межі Білорусі як міжнародну гуманітарну допомогу на підставі рішень уряду;
- на товари, що вивозяться як запаси;
- на товари, що проходять в межах міжнародного транзиту, переміщення яких починається і закінчується поза митною територією Євразійського економічного союзу (ЄАЕС);
- на товари, поміщені під митні процедури країни-члені ЄАЕС, які проходять транзитом через Білорусь.
Нагадаємо, що 2 березня Євросоюз ввів санкції проти Білорусі, які стосуються деяких секторів економіки. Метою економічних санкцій є зупинка експорту мінерального палива, тютюну, деревини, цементу та сталі.
З 15 лютого Україна тимчасово обмежила транзит калійних добрив білоруської держкомпанії "Білоруськалій". Наголошувалося, що Транзит білоруських калійних добрив через територію України здійснювався у Туреччину, Угорщину, Польщу й інші країни.