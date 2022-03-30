В Беларуси временно запретили вывоз риса, муки и макарон

Временный запрет, который продлится три месяца, введен в целях недопущения создания дефицита на внутреннем рынке.

В Беларуси временно запретили вывозить из страны некоторые крупы, муку и макаронные изделия. Как сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, ограничения на вывоз данной продукции будут действовать три месяца.

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Согласно постановлению от 28 марта 2022 г. № 187 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров", за пределы страны временно запрещено вывозить рис, крупу и муку грубого помола из ржы или ячменя, обработанного зерна злаковых культур и макаронных изделий.

"Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны", — говорится в постановлении.

Также сообщается, что трехмесячный запрет не будет распространяться:

на товары, вывозимые за пределы Беларуси в качестве международной гуманитарной помощи на основании решений правительства;

на товары, вывозимые в качестве припасов;

на проходящие товары в рамках международного транзита, перемещение которых начинается и заканчивается вне таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

на товары, помещенные под таможенные процедуры в стране-члене ЕАЭС, которые проходят транзитом через Беларусь.

Напомним, что 2 марта Евросоюз ввел санкции против Беларуси, которые касаются некоторых секторов экономики. Целью экономических санкций является остановка экспорта минерального топлива, табака, древесины, цемента и стали.

С 15 февраля Украина временно ограничила транзит калийных удобрений белорусской госкомпании "Беларуськалий". Отмечалось, что Транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины осуществлялся в Турцию, в Венгрию, Польшу и другие страны.