Украина прекратила транзит калийных удобрений из Беларуси в Турцию и Европу

Предприятия Украины получают по железной дороге 270 тыс. тонн калийных удобрений из Беларуси. Первой от транзита этой продукции отказалась Литва.

"Укрзализныця" с 15 февраля временно ограничивает транзит калийных удобрений из Беларуси. Об этом говорится в решении, которое опубликовала пресс-служба перевозчика.

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Под ограничения попала продукция белорусской госкомпании "Беларуськалий". Когда закончится действие мер, компания не указала.

[ + – ] Запрет действует на неопределенный срок

Сколько калия перевозили из Беларуси?

Белорусская служба "Радио Свобода" пишет, что в 2021 году из Беларуси по железной дороге в Украину ввезли 11,8 млн тонн грузов. Продукция предназначалась для Украины и дальнейшего транзита.

Из указанного объема 693 тыс. тонн пришлось на калийные удобрения, в том числе 270 тыс. тонн – для предприятий Украины. Объем транзита белорусских калийных удобрений из Украины в Турцию в прошлом году составил 220 тыс. тонн (62%), в Венгрию — 64 тыс. тонн (18%), Польшу — 45 тыс. тонн (13%), а Румынию — 8 тыс. тонн (2 %).

[ + – ] Калийные удобрения из Украины вывозят в Турцию

Через морские порты Украины в 2021 году перевезено 281 тыс. тон белорусских калийных удобрений.

Куда везут калийные удобрения из Украины?

Транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины осуществляется в Турцию, в Венгрию, Польшу, Чехию, Румынию и Австрию.

В феврале 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о предложении Украины организовать транзит калийных удобрений через ее территорию.

По информации "Радио Свобода", в начале февраля этого года гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый и гендиректор "ГродноАзота" Игорь Лещенко посетили Одессу и Львов и провели переговоры с несколькими логистическими компаниями по организации транзита через украинские порты после отказа Литвы от транзита белорусских калийных удобрений.

[ + – ] Перевозка калия в вагонах

Руководство белорусских предприятий с этой же целью поехало и в Турцию. По итогам переговоров были подготовлены и переданы в администрацию Лукашенко предложения по организации транзита белорусских удобрений, сообщило издание.

Калийные удобрения являются одной из крупнейших статей экспорта Беларуси. В 2020 году страна экспортировала удобрений на $2,4 млрд.

Напомним, что США, Канада и Великобритания в декабре прошлого года ввели санкции против ООО "Беларуськалий". Производитель считают важным источником дохода режима Лукашенко.

Лукашенко грозил Евросоюзу ответом на санкции и заявлял о перекрытии транзита газа из России. Его российский коллега Владмир Путин говорил, что в этой идее "ничего хорошего нет".