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Экономика Украина – Беларусь: торговая война

Украина прекратила транзит калийных удобрений из Беларуси в Турцию и Европу

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Беларуськалий, перевозка калия, калийные удобрения
Фото: belrynok.by | В прошлом году в Украину ввезли 693 тыс. тонн калийных удобрений из Беларуси

Предприятия Украины получают по железной дороге 270 тыс. тонн калийных удобрений из Беларуси. Первой от транзита этой продукции отказалась Литва.

"Укрзализныця" с 15 февраля временно ограничивает транзит калийных удобрений из Беларуси. Об этом говорится в решении, которое опубликовала пресс-служба перевозчика.

Под ограничения попала продукция белорусской госкомпании "Беларуськалий". Когда закончится действие мер, компания не указала.

Запрет действует на неопределенный срок
Запрет действует на неопределенный срок

Сколько калия перевозили из Беларуси?

Белорусская служба "Радио Свобода" пишет, что в 2021 году из Беларуси по железной дороге в Украину ввезли 11,8 млн тонн грузов. Продукция предназначалась для Украины и дальнейшего транзита.

Из указанного объема 693 тыс. тонн пришлось на калийные удобрения, в том числе 270 тыс. тонн – для предприятий Украины. Объем транзита белорусских калийных удобрений из Украины в Турцию в прошлом году составил 220 тыс. тонн (62%), в Венгрию — 64 тыс. тонн (18%), Польшу — 45 тыс. тонн (13%), а Румынию — 8 тыс. тонн (2 %).

Калийные удобрения из Украины вывозят в Турцию
Калийные удобрения из Украины вывозят в Турцию

Через морские порты Украины в 2021 году перевезено 281 тыс. тон белорусских калийных удобрений.

Куда везут калийные удобрения из Украины?

Транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины осуществляется в Турцию, в Венгрию, Польшу, Чехию, Румынию и Австрию.

В феврале 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о предложении Украины организовать транзит калийных удобрений через ее территорию.

По информации "Радио Свобода", в начале февраля этого года гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый и гендиректор "ГродноАзота" Игорь Лещенко посетили Одессу и Львов и провели переговоры с несколькими логистическими компаниями по организации транзита через украинские порты после отказа Литвы от транзита белорусских калийных удобрений.

Перевозка калия в вагонах
Перевозка калия в вагонах

Руководство белорусских предприятий с этой же целью поехало и в Турцию. По итогам переговоров были подготовлены и переданы в администрацию Лукашенко предложения по организации транзита белорусских удобрений, сообщило издание.

Калийные удобрения являются одной из крупнейших статей экспорта Беларуси. В 2020 году страна экспортировала удобрений на $2,4 млрд.

Напомним, что США, Канада и Великобритания в декабре прошлого года ввели санкции против ООО "Беларуськалий". Производитель считают важным источником дохода режима Лукашенко.

Лукашенко грозил Евросоюзу ответом на санкции и заявлял о перекрытии транзита газа из России. Его российский коллега Владмир Путин говорил, что в этой идее "ничего хорошего нет".