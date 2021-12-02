ВПК, калий и сын Лукашенко: США и ЕС ввели очередные санкции против Беларуси

США и ЕС ввели санкции против 12 компаний, госдолга и запретили выдавать стране кредиты более чем на 90 дней. Канада и Великобритания поддержали это решение.

Соединенные Штаты 2 декабря ввели новый, пятый пакет санкций против властей Беларуси. Об этом говорится в релизе на сайте Министерства финансов США.

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Ограничительные меры коснутся 20 человек, 12 компаний и государственного долга Беларуси. Юридическим и физическим лицам из США нельзя выдавать кредиты более, чем на 90 дней министерству финансов и банку развития Беларуси.

Под санкции попала белорусская госкомпания "Центрокурорт" за организацию миграции через Беларусь в ЕС, и семь сотрудников Госпогранкомитета Беларуси. Среди них – глава ведомства Анатолий Лаппо, несколько его заместителей (Игорь Буткевич, Роман Подлинев, Игорь Печень и Сергей Новиков), а также руководители двух пограничных групп, ответственных за участки на границе с ЕС (Константин Молостов и Игорь Гутник).

В санкционном списке США оказалась государственная авиакомпания "Трансавиаэкспорт" из-за поставок боеприпасов и оружия в Ливию.

За экспорт военной продукции и продажу спецсредств белорусским силовикам под санкции попали ФГУП "Белтехэкспорт", электромеханический завод "АГАТ — системы управления", ОАО "Кидма Тех", "Пеленг" и "Гардсервис".

Кроме того, ограничения затронули экспортеров калийных удобрений – "Белорусская калийная компания", ООО "Агророзквит" (дочернее предприятие "Белорусской калийной компании" в Украине) и "Славкалий".

Старший сын Александра Лукашенко Дмитрий оказался в санкционном списке как близкий к режиму чиновник. Подконтрольная ему организация "Президентский спортивный клуб" также попала под ограничения. В категорию "близкие к Лукашенко люди" попали заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк и член исполкома белорусского Олимпийского комитета Дмитрий Басков.

Какие санкции ввел Евросоюз?

Европейский совет ввел пакет санкций против 17 белорусских чиновников и 11 организаций. Среди них – пограничники, судьи и работники Министерства иностранных дел.

В список попали следующие компании:

"Белавиа";

"Центрокурорт";

"Оскартур";

Отели "Минск" и "Планета";

Оператор чартерных рейсов из Сирии в Беларусь "Cham Wings";

турецкий паспортно-визовый центр VIP Grub, который организовывает туры в Беларусь;

"Гродно Азот";

"Беларусьнефть";

"Белшина".

О введении санкций против Беларуси заявили в Канаде и Великобритании. Последняя ввела ограничения против ООО "Беларуськалий". По словам министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, санкции направлены против важных источников дохода режима Лукашенко.

Фокус в августе писал о том, как президент США Джо Байден своим указом расширил санкции против Беларуси. Тогда под ограничения попали 23 физических и 21 юридическое лицо.

Власти ЕС ранее изучали туристические и транспортные компании Беларуси, которые незаконно перевозили мигрантов. Ответственная за вопросы, связанные с транспортом в Еврокомиссии Адина Вэлян говорила, что в ЕС могут полностью запретить работу этих транспортных операторов на территории ЕС.