Миграционный кризис: ЕС готовит санкции против туристических фирм, которые перевозят нелегалов

В документах Еврокомиссии сообщается, что проблема мигрантов на границе не могла бы возникнуть без участия некоторых транспортных компаний.

Власти ЕС пытаются прекратить т.н. миграционный шантаж со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко. Для этой цели разрабатываются новые меры в отношении туристических и транспортных компаний, которые незаконно перевозят мигрантов. Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

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Адина Вэлян, ответственная за вопросы, связанные с транспортом в Еврокомиссии, заявила, что сейчас в качестве ограничительных мер рассматривается полный запрет на работу транспортных операторов на территории ЕС. Компаниям может быть запрещено осуществлять перевозки и перелеты на территории стран-участниц Евросоюза, а также заходить в морские порты и делать технические остановки.

Таким образом, руководство ЕС пытается воспрепятствовать ввозу мигрантов на территорию блока и разрешить кризис на границе с Беларусью, правительство которой ЕС обвиняет в гибридных атаках.

О мерах, которые разрабатывает Еврокомиссия, стало известно спустя два дня после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис представляет собой угрозу для безопасности всей Европы.

В документах Еврокомиссии идет речь о том, что проблема мигрантов на границе не могла бы возникнуть без участия некоторых транспортных операторов.

Отмечается, что применяемые к ним меры воздействия должны быть соразмерны каждому из случаев. По словам Вэлян, в черный список ЕС могут попасть авиакомпании, паромные операторы и грузоперевозчики. Запрет будет действовать на протяжении года и, при необходимости, продлеваться.

В начале этого месяца главы МИД стран Евросоюза внесли поправки в санкционный механизм ЕС, который позволяют проводить уголовное преследование в отношении лиц, подозреваемых в причастности к торговле людьми. Сейчас Евросоюз завершает разработку пятого пакета санкций в отношении 30 физических и юридических лиц.

На сегодня санкции ЕС действуют применительно к 166 физическим и 15 юридическим лицам за фальсификацию результатов выборов президента в Беларуси 2020 года и подавление протестов. После посадки рейса Ryanair в мае этого года и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, ЕС ввел санкции и в отношении белорусских авиакомпаний. Есть мнение, что европейское руководство сейчас разрабатывает уже шестой по счету пакет санкций.

Напомним, польский премьер Матеуш Моравецкий говорит, что ЕС столкнулся с новой разновидностью войны: теперь оружием выступают беженцы и фейк-ньюс. Лидер Польши призывает европейское руководство к решительным мерам по противодействию миграционному шантажу.

Ранее Фокус сообщал, что мигранты на границе Польши пытаются прорвать границу: ослепляют пограничников и бросают камни и светошумовые гранаты. Практически ежедневно задерживаются десятки человек, которые проникают на территорию страны.