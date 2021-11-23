Міграційна криза: ЄС готує санкції проти туристичних фірм, які перевозять нелегалів

У документах Єврокомісії повідомляється, що проблема мігрантів на кордоні не могла виникнути без участі деяких транспортних компаній.

Влада ЄС намагається припинити т.зв. міграційний шантаж із боку президента Білорусі Олександра Лукашенка. З цією метою розробляються нові заходи щодо туристичних та транспортних компаній, які незаконно перевозять мігрантів. Про це повідомляє сайт Європейської комісії.

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Адіна Велян, відповідальна за питання, пов'язані з транспортом у Єврокомісії, заявила, що зараз як обмежувальний захід розглядається повна заборона на роботу транспортних операторів на території ЄС. Компаніям може бути заборонено здійснювати перевезення та перельоти на території країн-учасниць Євросоюзу, а також заходити до морських портів та робити технічні зупинки.

Таким чином, керівництво ЄС намагається перешкодити ввезенню мігрантів на територію блоку та вирішити кризу на кордоні з Білоруссю, уряд якої ЄС звинувачує в гібридних атаках.

Про заходи, які розробляє Єврокомісія, стало відомо через два дні після того, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що міграційна криза є загрозою безпеці всієї Європи.

У документах Єврокомісії йдеться про те, що проблема мігрантів на кордоні не могла виникнути без участі деяких транспортних операторів.

Зазначається, що заходи впливу, що застосовуються до них, повинні бути пропорційні кожному з випадків. За словами Велян, до чорного списку ЄС можуть потрапити авіакомпанії, поромні оператори та вантажоперевізники. Заборона діятиме протягом року і, за необхідності, продовжуватиметься.

На початку цього місяця голови МЗС країн Євросоюзу внесли поправки до санкційного механізму ЄС, який дозволяє проводити кримінальне переслідування щодо осіб, які підозрюються в причетності до торгівлі людьми. Наразі Євросоюз завершує розробку п'ятого пакету санкцій щодо 30 фізичних та юридичних осіб.

На сьогодні санкції ЄС діють стосовно 166 фізичних та 15 юридичних осіб за фальсифікацію результатів виборів президента в Білорусі 2020 року та придушення протестів. Після посадки рейсу Ryanair у травні цього року та затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича ЄС ввів санкції і щодо білоруських авіакомпаній. Є думка, що європейське керівництво наразі розробляє вже шостий пакет санкцій.

Нагадаємо, польський прем'єр Матеуш Моравецький каже, що ЄС зіткнувся з новим різновидом війни: тепер зброєю виступають біженці та фейк-ньюз. Лідер Польщі закликає європейське керівництво до рішучих заходів щодо протидії міграційному шантажу.

Раніше Фокус повідомляв, що мігранти на кордоні Польщі намагаються прорвати кордон: засліплюють прикордонників і кидають каміння та світлошумові гранати. Майже щодня затримуються десятки людей, які проникають на територію країни.