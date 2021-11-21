"Ми готові до ескалації": у Польщі заявили про готовність закрити кордони із Білоруссю

Польський прем'єр-міністр Моравецький заявив, що вони зіткнулися з війною нового типу, в якому зброєю виступають біженці та дезінформація.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав до більш жорстких дій щодо Білорусі через кризу з мігрантами. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами прем'єра, Польща зіткнулася з війною нового типу, в якому зброєю виступають біженці та дезінформація. Людей використовують як живий щит, до того ж штучно створюється енергетична криза.

"Діяльність білоруських військових може призвести до загострення ситуації. Ми готові до всього. Готові і до посилення санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів", — заявив Моравецький.

У Польщі розглядають запровадження більш жорстких санкцій:

закрити кордон із Білоруссю

обмежити імміграцію з країн Близького Сходу до ЄС

У цьому Польща єдина з Естонією, в якій заявляють, що слід запроваджувати санкції через дії Білорусі. Найближчим часом Моравецький здійснить низку візитів до країн ЄС, де обговорить ситуацію, що склалася. Зокрема прем'єр Польщі збирається відвідати Литву, Естонію та Латвію.

Євросоюз має зосередити свою увагу на викликах, які стоять перед ними. За словами Моравецького, Росія створює все нові ризики — це і відкриття Північного потоку-2, і криза з цінами на газ, і безпека на східних рубежах ЄС.

Нагадаємо, у Польщі поставили ультиматум Білорусі через ситуацію з біженцями. Якщо влада країни не відреагує, то поляки закриють залізничне сполучення в Кузниці. Раніше прем'єр-міністр Польщі заявляв, що міграційна криза може відвернути увагу від вторгнення військ РФ в Україну.