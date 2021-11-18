Міграційна криза може відвернути увагу від вторгнення військ РФ в Україну, — прем'єр Польщі

Моравецький також закликав Німеччину зупинити запуск "Північного потоку-2", щоб позбавити Путіна грошей на модернізацію армії.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін спільно працюють над дестабілізацією ситуації в країнах Заходу, тим самим відволікаючи увагу від нового повномасштабного вторгнення в Україну. Про це голова польського уряду заявив в інтерв'ю газеті Bild.

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"Лукашенко і Путін, очевидно, дотримуються стратегій щодо роз'єднання та дестабілізації Заходу. Ми не знаємо, що ще вони планують. Також можливо, що криза на кордоні необхідна для відволікання від нової військової агресії, яку Путін готує щодо України", — заявив Моравецький.

Також прем'єр Польщі висловив сподівання, що міжнародний тиск на Білорусь дасть результат і кількість біженців у сусідній республіці не збільшуватиметься – наразі понад 20 тисяч мігрантів перебувають на білоруській території.

"Якщо наплив буде зупинено, ЄС також може допомогти доставити цих людей назад на батьківщину", — заявив голова польського уряду.

Крім цього, Моравецький відреагував на часті контакти в.о. канцлера ФРН Ангели Меркель із білоруським лідером Олександром Лукашенком в останні дні. Прем'єр вважає, що рішення щодо подолання міграційної кризи на кордоні з Білоруссю не може бути ухвалене за спиною у Польщі.

"Якщо телефонна розмова стосувалася того, як мігрантів з Білорусі можна повернути на батьківщину, то кожен крок у цьому напрямку відповідає інтересам Польщі", — сказав Моравецький.

Голова уряду Польщі також закликав Німеччину зупинити запуск газопроводу "Північний потік-2", щоб "не надавати Путіну додаткових грошей (…) на модернізацію (російських військ)".

Нагадаємо, Лукашенко та Меркель двічі за останні дні провели телефонні переговори щодо міграційної кризи на кордоні Польщі. Востаннє білоруський лідер пообіцяв в.о. канцлера вирішив проблему з біженцями, якщо Німеччина визнає його законним президентом республіки.

Тим часом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про те, що Україна наразі готується до напливу біженців з Білорусі.