Лукашенко пообіцяв Меркель вирішити міграційну кризу, але є умови

Естонський політик, яка озвучила вимоги Лукашенка, вважає за необхідне посилення санкцій проти Білорусі.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко під час бесіди з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель вимагає визнати його президентом і зняти санкції в обмін на припинення міграційної кризи. Про це заявила глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс в ефірі ETV.

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"Він хоче, щоб санкції було знято і щоб його визнали главою держави, щоб він міг залишатися на посаді", — заявила Лійметс.

Естонська чиновниця виступила проти вимог Лукашенка та зазначила, що треба навпаки посилити санкції проти Білорусі.

"Важливо, щоб Європейський союз залишався єдиним і впливав на Білорусь шляхом дій", – сказала міністр.

Зазначимо, що Ангела Меркель першою із західних лідерів вийшла на контакт із Лукашенком після його перемоги на виборах у 2020 році. Європейський союз та інші західні країни, включаючи Україну, не визнають президентом Лукашенка.

За офіційними даними ЦВК Білорусі, за Олександра Лукашенка проголосували у 2020 році 80% виборців, його суперниця Світлана Тихановська набрала лише 10% голосів.

Білорусь звинувачували у фальсифікації результатів виборів, а альтернативний підрахунок голосів показав, що Тихановська набрала в першому турі 56%, а Лукашенку дісталися лише 34%.

Як писав Фокус, Лукашенко під час бесіди з Меркель, яка відбулася 15 листопада, також обговорив тему мігрантів на білорусько-польському кордоні, шляхи вирішення цієї кризи та гуманітарну допомогу біженцям, які намагаються прорватися на територію ЄС.

Останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася – тисячі мігрантів із Сирії, Афганістану та інших країн намагаються прорватися на територію ЄС, але їх не пускають польські силовики. Агресивний натовп неодноразово намагався проломити огорожу на кордоні; польським правоохоронцям довелося застосовувати водомети, сльозогінний газ та світлошумові гранати. Біженці, у свою чергу, кидали в них камінням.