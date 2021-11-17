Лукашенко пообещал Меркель решить миграционный кризис, но есть условия

Эстонский политик, которая озвучила требования Лукашенко, считает необходимым усиление санкций против Беларуси.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе беседы с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель потребовал признать его президентом и снять санкции в обмен на прекращение миграционного кризиса. Об этом заявила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лиймец в эфире ETV.

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"Он хочет, чтобы санкции были сняты, и чтобы его признали главой государства, чтобы он мог оставаться в должности", — заявила Лиймец.

Эстонская чиновница выступила против требований Лукашенко и отметила, что нужно наоборот усилить санкции против Беларуси.

"Важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал влияние на Беларусь путем действий", – сказала министр.

Отметим, что Ангела Меркель первой из западных лидеров вышла на контакт с Лукашенко после его победы на выборах в 2020 году. Европейский союз и другие западные страны, включая Украину, не признают Лукашенко президентом.

По официальным данным ЦИК Беларуси за Александра Лукашенко проголосовали в 2020 году 80% избирателей, его соперница Светлана Тихановская набрала только 10% голосов.

Беларусь обвиняли в фальсификации результатов выборов, а альтернативный подсчет голосов показал, что Тихановская набрала в первом туре 56%, а Лукашенко достались только 34%.

Как писал Фокус, Лукашенко в ходе беседы с Меркель, которая состоялась 15 ноября, также обсудил тему мигрантов на белорусско-польской границы, пути решения этого кризиса и гуманитарную помощь беженцам, которые пытаются прорваться на территорию ЕС.

В последнее время ситуация на белорусско-польской границе обострилась — тысячи мигрантов из Сирии, Афганистана и других стран пытаются прорваться на территорию ЕС, но их не пускают силовики Польши. Агрессивная толпа неоднократно пыталась проломить ограждение на границе; польским правоохранителям пришлось применять водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Беженцы, в свою очередь, бросали по них камнями.