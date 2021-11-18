Миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения войск РФ в Украину, — премьер Польши

Моравецкий также призвал Германию остановить запуск "Северного потока-2", чтобы лишить Путина денег на модернизацию армии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допускает, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин совместно работают над дестабилизацией ситуации в странах Запада, тем самым отвлекая внимание от нового полномасштабного вторжения в Украину. Об этом глава польского правительства заявил в интервью немецкой газете Bild.

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"Лукашенко и Путин, очевидно, следуют стратегии по разобщению и дестабилизации Запада. Мы не знаем, что еще они планируют. Также возможно, что кризис на границе необходим для отвлечения от новой военной агрессии, которую Путин готовит в отношении Украины", — заявил Моравецкий.

Также премьер Польши выразил надежду, что международное давление на Беларусь даст результат и число беженцев в соседней республике увеличиваться не будет — на данный момент более 20 тысяч мигрантов находятся на белорусской территории.

"Если наплыв будет остановлен, ЕС также может помочь доставить этих людей обратно на родину", — заявил глава польского правительства.

Помимо этого Моравецкий отреагировал на частые контакты и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с белорусским лидером Александром Лукашенко в последние дни. Премьер считает, что решение касательно преодоления миграционного кризиса на границе с Беларусью не может быть принято за спиной у Польши.

"Если телефонный разговор касался того, как мигрантов из Беларуси можно вернуть на родину, то каждый шаг в этом направлении соответствует интересам Польши", — сказал Моравецкий.

Глава правительства Польши также призвал Германию остановить запуск газопровода "Северный поток-2", чтобы "не предоставлять Путину дополнительные деньги (…) на модернизацию (российских войск)".

Напомним, Лукашенко и Меркель дважды за последние дни провели телефонные переговоры по миграционному кризису на границе Польши. В последний раз белорусский лидер пообещал и.о. канцлера решить проблему с беженцами, если Германия признает его законным президентом республики.

Тем временем министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о том, что Украина на данный момент готовится к наплыву беженцев из Беларуси.