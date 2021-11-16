Украина готовится к эскалации на границе с Беларусью, - Монастырский

По словам главы МВД, ведомство рассматривает события на польско-белорусской границе в контексте общей стратегии Кремля для ослабления ЕС, поэтому ожидается наплыв беженцев и в Украину.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о том, что Украина готовится к эскалации на границе с Беларусью и наплыву оттуда мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по результатам телефонного разговора с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон.

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По словам Монастырского, Украина рассматривает события на польско-белорусской границе в контексте общей стратегии Москвы, направленной на ослабление Евросоюза. Поэтому наша страна заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС.

В МВД расцениваю события на границе Польши, Литвы и Беларуси как такую, что несет вероятную эскалацию и наращивание беженцев из Беларуси в Украину. Поэтому для этих целей также целесообразно перейти во вторую фазу проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине". Этот проект позволит усилить охрану границ Украины и Беларуси, а также улучшить оснащение пограничников. Реализовать его должны до июня 2022 года.

Напомним, мигранты начали ломать ограждение на границе с Польшей, белорусские власти дали беженцам светошумовые гранаты. При этом по информации Бутусова, Украина отправит курсантов военных ВУЗов на границу с Беларусью.

Ранее Фокус сообщал, что Минобороны Польши обвинило белорусских силовиков в разрушении ограждений на польско-белорусской границе.