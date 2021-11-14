Украина отправит курсантов военных ВУЗов на границу с Беларусью, - Бутусов

Курсанты восьми военных ВУЗов будут переброшены к украино-белорусской границе. Польша к такой практике не прибегала.

Украина направит на границу с Беларусью сводные отряды курсантов военных ВУЗов. Об этом сообщает Цензор.Нет, ссылаясь на свои источники, написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Известно, что на границу будут направлены сводные отряды курсантов из состава 8 высших учебных заведений.

"Граница большая, ничем не защищенная, в случае наплыва нелегальных мигрантов кому-то надо их ловить по лесам", — написал Бутусов.

По его словам, вооружение курсантам выдавать не станут, их участие в каких-либо опасных ситуациях не планируется. Средствами защиты и зимней формой курсанты обеспечены.

"Сейчас на границе с Беларусью обстановка спокойная, у родителей нет повода для беспокойства", — отметил журналист.

Также Бутусов написал, что Польше не приходится посылать курсантов к границе. Из-за кризиса страна направила на усиление госохраны подразделения Погранстражи, Войска польского и два батальона территориальной обороны.

"Общая численность — свыше 12 тысяч человек. Из них военнослужащих ТРО — около 1 тысячи. Плюс 8 тысяч военнослужащих ТРО приведены в состояние повышенной боевой готовности. Штатные беспилотные разведчики войск ТРО сосредоточены для контроля границы днем и ночью", — говорится в сообщении.

Об усилении охраны украинской госграницы с Беларусью уже сообщали в МВД. Глава ведомства Денис Монастырский писал, что в районы с наибольшим риском для вторжения беженцев дополнительно привлечены более 8 тысяч силовиков — члены Нацгвардии, территориальной обороны, погранслужбы и Нацполиции. С территориальной обороной проведут учения по отторжению мигрантов. Также у границам подкинут авиацию — 15 вертолетов МВД, чтобы обеспечить возможность оперативного подкрепления составом.

Напомним, в Луцке 14 ноября проходит совещание СНБО под руководством Алексея Данилова. В нем участвуют министры и главы ОГА, руководители правоохранительных и военных ведомств. Задача чиновников — обсудить меры по усиленной защите украинско-белорусской границы.