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Украина усилила охрану границы на случай наплыва мигрантов из Беларуси, - глава МВД (фото)

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мигранты, нелегальные беженцы, граница, Монастырский, Госпогранслужба
Силовики на границе

Как рассказал Денис Монастырский, чтобы усилить защиту границы планируется привлечь более восьми тысяч военных.

Украино-белорусская граница будет охраняться лучше на случай наплыва нелегальных мигрантов. За порядком будут следить работники погранслужбы, Нацгвардии и силы территориальной обороны, сообщил глава МВД Денис Монастырский в Facebook.

11 ноября чиновники определили участки с наибольшим риском для скопления мигрантов у госграницы, в результате чего принято решение усилить ее охрану сотрудниками Нацгвардии и Нацполиции.

В приграничных областях задействуют подразделения территориальной обороны, с которыми проведут учения по взаимодействию с мигрантами в случае их наплыва. Также будет привлечена авиация МВД — около 15 вертолетов, чтобы оперативно подбросить дополнительный состав в нужные локации.

Монастырский отметил, что в случае негативного сценария силовики дадут жесткий и четкий отпор мигрантам в рамках закона, защищая госрубеж. Также министр подчеркнул важность возведения интеллектуальной границы с Беларусью и Россией. Этот проект обойдется в 17 млрд гривен, деньги выделят из госбюджета.

Денис Монастырский, граница, МВД
министр на границе
Денис Монастырский, граница, МВД
министр на границе
Денис Монастырский, граница, МВД
министр на границе
Денис Монастырский, граница, МВД
министр на границе
Денис Монастырский, граница, МВД
граница
Денис Монастырский, граница, МВД
Денис Монастырский, граница, МВД
Денис Монастырский, граница, МВД
Денис Монастырский, граница, МВД
Денис Монастырский, граница, МВД

Как известно, посол Украины в Польше Андрей Дещица предупредил, что потоки нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе могут хлынуть в Украину.

Напомним, 8 ноября масса нелегальных мигрантов пришла со стороны Беларуси к польской границе и неоднократно пыталась прорвать ограждения, чтобы попасть в соседнюю страну.