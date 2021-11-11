Украина усилила охрану границы на случай наплыва мигрантов из Беларуси, - глава МВД (фото)

Как рассказал Денис Монастырский, чтобы усилить защиту границы планируется привлечь более восьми тысяч военных.

Украино-белорусская граница будет охраняться лучше на случай наплыва нелегальных мигрантов. За порядком будут следить работники погранслужбы, Нацгвардии и силы территориальной обороны, сообщил глава МВД Денис Монастырский в Facebook.

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11 ноября чиновники определили участки с наибольшим риском для скопления мигрантов у госграницы, в результате чего принято решение усилить ее охрану сотрудниками Нацгвардии и Нацполиции.

В приграничных областях задействуют подразделения территориальной обороны, с которыми проведут учения по взаимодействию с мигрантами в случае их наплыва. Также будет привлечена авиация МВД — около 15 вертолетов, чтобы оперативно подбросить дополнительный состав в нужные локации.

Монастырский отметил, что в случае негативного сценария силовики дадут жесткий и четкий отпор мигрантам в рамках закона, защищая госрубеж. Также министр подчеркнул важность возведения интеллектуальной границы с Беларусью и Россией. Этот проект обойдется в 17 млрд гривен, деньги выделят из госбюджета.

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Как известно, посол Украины в Польше Андрей Дещица предупредил, что потоки нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе могут хлынуть в Украину.

Напомним, 8 ноября масса нелегальных мигрантов пришла со стороны Беларуси к польской границе и неоднократно пыталась прорвать ограждения, чтобы попасть в соседнюю страну.