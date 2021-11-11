Україна посилила охорону кордону на випадок напливу мігрантів із Білорусі, — голова МВС (фото)

Як розповів Денис Монастирський, щоб посилити захист кордону, планується залучити понад вісім тисяч військових.

Україно-білоруський кордон охоронятиметься краще на випадок напливу нелегальних мігрантів. За порядком стежитимуть працівники прикордонної служби, Нацгвардії та сили територіальної оборони, повідомив голова МВС Денис Монастирський у Facebook.

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11 листопада чиновники визначили ділянки з найбільшим ризиком для скупчення мігрантів біля держкордону, внаслідок чого прийнято рішення посилити її охорону співробітниками Нацгвардії та Нацполіції.

У прикордонних областях залучені підрозділи територіальної оборони, з якими проведуть навчання щодо взаємодії з мігрантами в разі їхнього напливу. Також буде залучено авіацію МВС — близько 15 гелікоптерів, щоб оперативно підкинути додатковий склад у потрібні локації.

Монастирський зазначив, що в разі негативного сценарію силовики дадуть жорстку та чітку відсіч мігрантам у межах закону, захищаючи держкордон. Також міністр наголосив на важливості зведення інтелектуального кордону з Білоруссю та Росією. Цей проєкт коштуватиме 17 млрд гривень, гроші виділять із держбюджету.

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Як відомо, посол України в Польщі Андрій Дещиця попередив, що потоки нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні можуть ринути в Україну.

Нагадаємо, 8 листопада маса нелегальних мігрантів прийшла з боку Білорусі до польського кордону та неодноразово намагалася прорвати огорожі, щоб потрапити до сусідньої країни.