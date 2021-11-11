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Україна посилила охорону кордону на випадок напливу мігрантів із Білорусі, — голова МВС (фото)

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мігранти, нелегальні біженці, кордон, Монастирський, Держприкордонслужба
Силовики на кордоні

Як розповів Денис Монастирський, щоб посилити захист кордону, планується залучити понад вісім тисяч військових.

Україно-білоруський кордон охоронятиметься краще на випадок напливу нелегальних мігрантів. За порядком стежитимуть працівники прикордонної служби, Нацгвардії та сили територіальної оборони, повідомив голова МВС Денис Монастирський у Facebook.

11 листопада чиновники визначили ділянки з найбільшим ризиком для скупчення мігрантів біля держкордону, внаслідок чого прийнято рішення посилити її охорону співробітниками Нацгвардії та Нацполіції.

У прикордонних областях залучені підрозділи територіальної оборони, з якими проведуть навчання щодо взаємодії з мігрантами в разі їхнього напливу. Також буде залучено авіацію МВС — близько 15 гелікоптерів, щоб оперативно підкинути додатковий склад у потрібні локації.

Монастирський зазначив, що в разі негативного сценарію силовики дадуть жорстку та чітку відсіч мігрантам у межах закону, захищаючи держкордон. Також міністр наголосив на важливості зведення інтелектуального кордону з Білоруссю та Росією. Цей проєкт коштуватиме 17 млрд гривень, гроші виділять із держбюджету.

Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Кордон
Кордон
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Міністр на кордоні
Кордон

Як відомо, посол України в Польщі Андрій Дещиця попередив, що потоки нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні можуть ринути в Україну.

Нагадаємо, 8 листопада маса нелегальних мігрантів прийшла з боку Білорусі до польського кордону та неодноразово намагалася прорвати огорожі, щоб потрапити до сусідньої країни.