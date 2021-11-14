Возможное вторжение мигрантов в Украину: Данилов с министрами приехал в Луцк (фото)

На заседание собрались министры, главы правоохранительных органов и военных формирований, а также руководители областями. На совещании председательствует глава СНБО.

В Луцкой областной государственной администрации проходит совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсуждаются меры по защите границы с Беларусью от возможного наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

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Руководит совещанием глава СНБО Алексея Данилов, также присутствуют министры, руководители правоохранительных органов и военных формирований, а также главы Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской ОГА. Совещание началось по поручению президента Владимира Зеленского.

Беседа чиновников началась в 13:00 и рассчитана на несколько часов. Участники обсудят, как обезопасить государственную границу от возможного вторжения нелегальных мигрантов.

Здание Луцкой обладминистрации оцепили силовики, туда никого не пускают.

[ + – ] Луцкая ОГА

Ранее Алексей Данилов в одном из телевизионных эфиров рассказал, что в случае прорыва мигрантов силовики не будут открывать огонь, а тех беженцев, которых поймают, наказанием для них будет штраф. Также секретарь СНБО отметил, что государство обязано содержать задержанных мигрантов — обеспечивать их едой, одеждой, жильем, предоставлять медицинскую помощь.

Также несколько дней назад в МВД отчитались, что к наиболее рисковым участкам границы перебросят дополнительно более восьми тысяч силовиков — сотрудников Госпогранслужбы, Нацгвардии и сил территориальной обороны. Были запланированы учения по отторжению мигрантов от украинской территории. В рамках усиленных охранных мер также привлекут авиацию — 15 вертолетов МВД, чтобы обеспечить возможность оперативного подкрепления силовиками. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что в случае вторжения мигранты получат жесткий и четкий отпор, в рамках закона.