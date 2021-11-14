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Политика Мигранты на границе Беларуси и Польши

Возможное вторжение мигрантов в Украину: Данилов с министрами приехал в Луцк (фото)

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Глава СНБО Алексей Данилов, заседание, СНБО, Луцкая ОГА, граница, мигранты
Фото: Виктор Ковальчук | Глава СНБО Алексей Данилов

На заседание собрались министры, главы правоохранительных органов и военных формирований, а также руководители областями. На совещании председательствует глава СНБО.

В Луцкой областной государственной администрации проходит совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсуждаются меры по защите границы с Беларусью от возможного наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Руководит совещанием глава СНБО Алексея Данилов, также присутствуют министры, руководители правоохранительных органов и военных формирований, а также главы Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской ОГА. Совещание началось по поручению президента Владимира Зеленского.

Беседа чиновников началась в 13:00 и рассчитана на несколько часов. Участники обсудят, как обезопасить государственную границу от возможного вторжения нелегальных мигрантов.

Здание Луцкой обладминистрации оцепили силовики, туда никого не пускают.

заседание, СНБО, Луцкая ОГА, граница, мигранты
Луцкая ОГА

Ранее Алексей Данилов в одном из телевизионных эфиров рассказал, что в случае прорыва мигрантов силовики не будут открывать огонь, а тех беженцев, которых поймают, наказанием для них будет штраф. Также секретарь СНБО отметил, что государство обязано содержать задержанных мигрантов — обеспечивать их едой, одеждой, жильем, предоставлять медицинскую помощь.

Также несколько дней назад в МВД отчитались, что к наиболее рисковым участкам границы перебросят дополнительно более восьми тысяч силовиков — сотрудников Госпогранслужбы, Нацгвардии и сил территориальной обороны. Были запланированы учения по отторжению мигрантов от украинской территории. В рамках усиленных охранных мер также привлекут авиацию — 15 вертолетов МВД, чтобы обеспечить возможность оперативного подкрепления силовиками. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что в случае вторжения мигранты получат жесткий и четкий отпор, в рамках закона.