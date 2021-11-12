"Не можем открывать огонь на поражение": в СНБО рассказали, что ждет нелегалов в Украине (видео)

По словам секретаря, с 2004 года нарушителей государственной границы Украины всего лишь штрафуют.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Право на власть" заявил, что в случае проникновения нелегалов со стороны Беларуси на территорию Украины украинские пограничники не будут открывать огонь. А тех нелегальные мигранты, которых правоохранители поймают, отделаются штрафом.

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"Мы не можем открывать огонь на поражение – это категорически запрещено. Мы должны осуществить превентивные меры, для того чтобы этого не случилось, и мы этим сейчас занимаемся", — сказал секретарь.

При этом Данилов отметил, что государство за свой счет должно содержать задержанных мигрантов – обеспечивать едой, одеждой, жильем, охранять и предоставлять им медицинскую помощь.

Кроме того, секретарь СНБО напомнил, что с апреля 2004 года в Украине отсутствует наказание за нарушение государственной границы. Поэтому таких нарушителей просто штрафуют (согласно ст. 204 от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Что касается общей ситуации на польско-белорусской границе, то Данилов высказал мнение о том, что либеральная позиция в мире, относительно многих вещей происходящих в Европе, имеет "определенный последствия".

Напомним, что Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил членам Социал-демократической партии Германии взять к себе домой по несколько беженцев, которые пытаются прорваться через польско-белорусскую границу.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что существует риск попытки прорыва нелегалами украинской границы. Он подчеркнул, что учитывая бедственное положение мигрантов, они могут развернуться в сторону Украины.