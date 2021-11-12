"Не можемо відкривати вогонь на поразку": у РНБО розповіли, що чекає на нелегалів в Україні (відео)

За словами секретаря, з 2004 року порушників державного кордону України лише штрафують.

Секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "Право на владу" заявив, що в разі проникнення нелегалів з боку Білорусі на територію України українські прикордонники не відкриватимуть вогонь. А ті нелегальні мігранти, яких правоохоронці спіймають, відбудуться штрафом.

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"Ми не можемо відкривати вогонь на поразку – це категорично заборонено. Ми повинні здійснити превентивні заходи для того, щоб цього не сталося, і ми цим зараз займаємося", — сказав секретар.

При цьому Данілов зазначив, що держава власним коштом має утримувати затриманих мігрантів – забезпечувати їжею, одягом, житлом, охороняти та надавати їм медичну допомогу.

Крім того, секретар РНБО нагадав, що з квітня 2004 року в Україні немає покарання за порушення державного кордону. Тому таких порушників просто штрафують (згідно зі ст. 204 від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Щодо загальної ситуації на польсько-білоруському кордоні, то Данілов висловив думку про те, що ліберальна позиція у світі щодо багатьох речей, що відбуваються в Європі, має "певні наслідки".

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов запропонував членам Соціал-демократичної партії Німеччини взяти до себе додому кількох біженців, які намагаються прорватися через польсько-білоруський кордон.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що існує ризик спроби прориву нелегалами українського кордону. Він наголосив, що враховуючи тяжке становище мігрантів, вони можуть розвернутися в бік України.