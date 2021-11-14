Можливе вторгнення мігрантів до України: Данілов із міністрами приїхав до Луцька (фото)

На засідання зібралися міністри, голови правоохоронних органів та військових формувань, а також керівники областей. На нараді головує голова РНБО.

У Луцькій обласній державній адміністрації проходить нарада Ради національної безпеки та оборони України, на якій обговорюються заходи щодо захисту кордону з Білоруссю від можливого напливу нелегальних мігрантів. Про це повідомила пресслужба РНБО.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Керує нарадою голова РНБО Олексій Данілов, також присутні міністри, керівники правоохоронних органів та військових формувань, а також голови Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської ОДА. Нарада розпочалася за дорученням президента Володимира Зеленського.

Розмова чиновників розпочалася о 13:00 та розрахована на кілька годин. Учасники обговорять, як убезпечити державний кордон від можливого вторгнення нелегальних мігрантів.

Будівлю Луцької обладміністрації оточили силовики, туди нікого не пускають.

[ + – ] Луцька ОДА

Раніше Олексій Данілов в одному з телевізійних ефірів розповів, що у разі прориву мігрантів силовики не відкриватимуть вогонь, а тих біженців, яких упіймають, покаранням для них буде штраф. Також секретар РНБО наголосив, що держава зобов'язана утримувати затриманих мігрантів — забезпечувати їх їжею, одягом, житлом, надавати медичну допомогу.

Також кілька днів тому у МВС відзвітували, що до найбільш ризикових ділянок кордону перекинуть додатково понад вісім тисяч силовиків – співробітників Держприкордонслужби, Нацгвардії та сил територіальної оборони. Було заплановано навчання з відторгнення мігрантів від української території. У рамках посилених охоронних заходів також залучать авіацію – 15 вертольотів МВС, щоб забезпечити можливість оперативного підкріплення силовиками. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що у разі вторгнення мігранти отримають жорстку і чітку відсіч у рамках закону.