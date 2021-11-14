Україна відправить курсантів військових ВНЗ на кордон із Білоруссю, — Бутусов

Курсанти восьми військових ВНЗ будуть перекинуті до українсько-білоруського кордону. Польща такої практики не вдавалася.

Україна направить на кордон із Білоруссю зведені загони курсантів військових ВНЗ. Про це повідомляє Цензор. Нет, посилаючись на свої джерела, написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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Відомо, що на кордон буде направлено зведені загони курсантів зі складу 8 вищих навчальних закладів.

"Кордон великий, нічим не захищений, у разі напливу нелегальних мігрантів комусь треба їх ловити лісами", — написав Бутусов.

За його словами, озброєння курсантам видавати не стануть, їхня участь у будь-яких небезпечних ситуаціях не планується. Засобами захисту та зимовою формою курсанти забезпечені.

"Зараз на кордоні з Білоруссю ситуація спокійна, у батьків немає приводу для занепокоєння", — зазначив журналіст.

Також Бутусов написав, що Польщі не доводиться надсилати курсантів до кордону. Через кризу країна направила на посилення держохорони підрозділи Прикордонної охорони, Війська польського та два батальйони територіальної оборони.

"Загальна чисельність — понад 12 тисяч осіб. З них військовослужбовців ТРО — близько 1 тисячі. Плюс 8 тисяч військовослужбовців ТРО приведено в стан підвищеної бойової готовності. Штатні безпілотні розвідники військ ТРО зосереджені для контролю кордону вдень і вночі", — йдеться у повідомленні.

Про посилення охорони українського держкордону з Білоруссю вже повідомляли у МВС. Глава відомства Денис Монастирський писав, що до районів із найбільшим ризиком для вторгнення біженців додатково залучено понад 8 тисяч силовиків — членів Нацгвардії, територіальної оборони, прикордонної служби та Нацполіції. З територіальною обороною проведуть навчання по відторгненню мігрантів. Також біля кордонів підкинуть авіацію — 15 вертольотів МВС, щоб забезпечити можливість оперативного підкріплення складом.

Нагадаємо, у Луцьку 14 листопада відбувається нарада РНБО під керівництвом Олексія Данилова. У ній беруть участь міністри та голови ОДА, керівники правоохоронних та військових відомств. Завдання чиновників — обговорити заходи щодо посиленого захисту українсько-білоруського кордону.