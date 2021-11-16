Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю, — Монастирський

За словами глави МВС, відомство розглядає події на польсько-білоруському кордоні в контексті спільної стратегії Кремля для ослаблення ЄС, тому очікується наплив біженців і до України.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про те, що Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю та напливу звідти мігрантів. Про це повідомляє пресслужба МВС за результатами телефонної розмови з комісаром ЄС із внутрішніх справ Йлвою Йоганссон.

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За словами Монастирського, Україна розглядає події на польсько-білоруському кордоні в контексті спільної стратегії Москви, спрямованої на ослаблення Євросоюзу. Тому наша країна зацікавлена в розширенні співробітництва з ЄС.

У МВС розцінюю події на кордоні Польщі, Литви та Білорусі як таку, що несе ймовірну ескалацію та нарощування біженців із Білорусі до України. Тому з цією метою також доцільно перейти до другої фази проекту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні". Цей проект дозволить посилити охорону кордонів України та Білорусі, а також покращити оснащення прикордонників. Реалізувати його мають до червня 2022 року.

Нагадаємо, мігранти почали ламати огорожу на кордоні з Польщею, білоруська влада дала біженцям світлошумові гранати. При цьому, за інформацією Бутусова, Україна відправить курсантів військових ВНЗ на кордон із Білоруссю.

Раніше Фокус повідомляв, що Міноборони Польщі звинуватило білоруських силовиків у руйнуванні огорож на польсько-білоруському кордоні.